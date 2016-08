Negocio de placas de taxis provoca protesta; afectan a ciudadanos

​Un grupo de taxistas provocó por unos 30 minutos serios problemas viales a cientos de choapenses, ayer, en el bulevar Antonio M. Quirasco, debido a que bloquearon ambos carriles para exigir le regularicen sus concesiones, que no autoricen más placas de taxi y rechazar la entrada a esta región de transporte que opere con la aplicación UBER.

El llamado fue al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a Transporte Público del Estado, por lo que a través de cartulinas y folletos expresaron su inconformidad contra la iniciativa federal que pretende ampliar la cobertura de “Taxis GL” en algunas entidades y municipios del país.

Entre quienes encabezaron esta protesta estuvo Vicente Rivera, identificado como ex escolta del ex diputado Renato Tronco Gómez, uno de los políticos que promovieron la entrega indiscriminada de placas de taxi en la región, así como el presidente del Movimiento de Sitios de Taxis (Mosita), Saúl de Aquino Castro, dueño de algunos taxis, quienes ahora reclaman que ya no quieren más unidades de transporte público en la ciudad “porque ya son demasiados”.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, un grupo de por lo menos 45 taxis cerraron ambos carriles del bulevar Antonio M. Quirasco -a la altura de la escuela primaria Artículo 123-, por unos minutos permitieron que los vehículos particulares que habían quedado encerrados en el carril en dirección a la zona centro se les dejara pasar, pero luego el cierre fue definitivo mientras exhibían sus pancartas.

Algunas de los letreros decían: “Los transportistas de Las Choapas nos oponemos a que el gobierno permita la entrada de UBER, es competencia desleal, debido a que pertenecen a empresas impunemente al margen de la ley”.

Asimismo: “Ninguna concesión más para Las Choapas” y “Lic Ricardo Alor solicitamos agilice las órdenes de emplacamiento. Taxistas unidos”. Mientras la protesta se desarrollaba, los automovilistas tenían que desviar sus unidades por varias calles y algunas personas caminaban hasta el centro de la ciudad.

Cabe mencionar que la mayoría de los taxis siguieron trabajando de manera normal, es decir el 80 por ciento de los 776 que ya circulan en el municipio, no dejaron de prestar el servicio.

Otra de sus inquietudes es el servicio de UBER, que según ellos pretenden autorizar para Las Choapas, por lo cual no están de acuerdo, pues aseguran que ya son demasiados taxis y vendría a causar un grave problema en su economía. Tránsito del Estado, Seguridad Pública y Policía Municipal llegaron al lugar, para tomar gráficas y datos de la manifestación, después de media hora se retiró el bloqueo.

