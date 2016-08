Clinton no se excusará sobre el uso de correo electrónico personal

​La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, admitió que el uso del correo electrónico cuando era secretaria de Estado "no tiene excusa".

En una entrevista de CNN, Clinton afirmó que en el último año le han hecho "muchas preguntas" sobre su uso de un servidor privado de correo electrónico para asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado, y se dio cuenta de que cuando intenta "explicar lo que pasó" puede sonar como que está "tratando de excusar" lo que hizo.

"Y es algo que no tiene excusa. Quiero que la gente sepa que la decisión de tener una sola cuenta de correo electrónico fue mía. Me responsabilizo de ello. Me he disculpado por ello, y ciertamente haría las cosas de otra forma si pudiera", subrayó Clinton en una conversación telefónica con CNN.

"Pero obviamente, estoy agradecida de que el Departamento de Justicia haya concluido que no había base para seguir indagando en este tema. Y creo que el público está considerando todo mi historial y mi experiencia a medida que toman su decisión" sobre por quién votar en las elecciones presidenciales de noviembre, agregó.

