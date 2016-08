Alan Tacher presume los mejores pasos de baile de su hija Nicole

​Alan Tacher adora a sus cuatro hijos y verlos crecer es una de sus mayores satisfacciones. Esta semana, el conductor se dio tiempo para apreciar el talento de su hija Nicole de 13 años, quien ama la danza y ha demostrado que es la mejor. En un video de la cuenta de Instagram de Alan, la chica realiza una coreografía que dejó claro que es una jovencita muy artística. El orgulloso padre compartió el clip y escribió palabras de cariño y apoyo para su hija.

“¡Les debía este videíto! Qué orgullo hijita mía @nicoletacherr ¡cada vez bailando mejor! (Es la que está al centro adelante) Sigue haciendo lo que más te gusta en la vida ... Sigan sus sueños siempre #disciplina #perseverancia #lapracticahacealmaestro”, escribió el conductor. Cada vez más, las redes sociales de Alan se llenan de instantes dedicados a sus hijos, incluso, hace una semana felicitó a su hija mayor, Hanna, quien cumplió 16 años de edad.

“¡Felicidades hijita mía! [email protected] 16 años! ¡Qué rica cenita! Love you con todo mi corazón”, escribió en otro video en el que Hanna sopla la velita de su pastel. Tacher ha demostrado que la paternidad es una de sus pasiones y adora cuidar de sus hijos, incluso, hace un año se convirtió en padre por cuarta ocasión.

"Me ha cambiado mucho el hecho de que ya existe una mayor responsabilidad, en el sentido de estar involucrado. Antes le dejabas más la responsabilidad a la mamá y no, ahora hay que despertarse los hombres, hay que estar pendientes, hay que saber cambiar pañales, darles de comer. Ya es una labor de pareja y eso me encanta, eso es lo que ha cambiado mucho", dijo el conductor en entrevista con MezcalEnt.

