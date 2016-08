Cristiano Ronaldo el mejor jugador de la UEFA en la temporada 2015-16

​El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador de la UEFA en la temporada 2015-16.

Cristiano, ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid y de la Eurocopa con la selección portuguesa, se impuso en la votación a su compañero, el galés Gareth Bale, y al delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann.

“Estoy muy feliz. No sería justo que no mencionara a estos dos grandes jugadores (Bale y Griezmann) que estuvieron increíbles el año pasado”, dijo tras recoger el trofeo de manos de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, vicepresidente primero de la UEFA y uno de los tres candidatos a presidir el fútbol europeo en las elecciones del próximo 14 de septiembre.

“De niño, mi sueño era ser jugador de fútbol y los sueños se convierten en realidad”, añadió al responder una pregunta enviada por un internauta.

Previamente, el delantero destacó que fue “un año impresionante, especial. Muy importante para Portugal y, para el Madrid, de nuevo”.

“Agradezco a mis compañeros por los éxitos”, dijo el atacante”.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Cristiano Ronaldo is the 2015/16 <a href="https://twitter.com/hashtag/UEFABestPlayer?src=hash">#UEFABestPlayer</a> in Europe! <br><br>Congratulations 👏👏👏 <a href="https://t.co/8SaiEbQcjX">pic.twitter.com/8SaiEbQcjX</a></p>— Champions League (@ChampionsLeague) <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/768858098035548160">25 de agosto de 2016</a></blockquote>

