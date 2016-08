Señalamiento en contra de Duarte, son asuntos mediáticos que tiene que ver con lo político: Flavino Ríos

​Al salir a la defensa del Gobernador Javier Duarte, el secretario de gobierno, Flavino Ríos afirmó que todos los señalamientos y publicaciones en su contra son asuntos mediáticos que tiene que ver con lo político.

En entrevista en la SEV, evitó opinar sobre la más reciente publicación de medios nacionales en donde se habla de que el gobernador es el heredero de Moisés Manzur, pues dijo que no sabe si es verídica la información.

“Cualquier persona puede hacer un testamento y cuando uno hace ese testamento dicta su voluntad, yo no sé si lo que dice Reforma sea cierto o sea falso, por lo tanto en el caso que me pregunta, no tengo ningún comentario”.

El funcionario descartó que la información que se ha ventilado en la presente semana, relativa a la investigación que inicio el SAT contra el gobernador y la posibilidad de que herede bienes de sus amigos, afecte la estabilidad del estado.

“El estado está tranquilo, no hay una sola huelga, hay paz social y hay armonía laboral, lo que hay y no puedo negarlo son asuntos mediatos, que tiene que ver con lo político”.

Descartó que el gobernador haya cambiado su oficina o residencia al aeropuerto de Veracruz, para poder huir en cualquier momento, al insistir que son sólo rumores, “es falso, su residencia es palacio de Gobierno”.

