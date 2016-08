Salma Hayek y Jaime Camil protagonizan divertido encuentro

​Si hablamos de mexicanos que han conquistado Hollywood, Salma Hayek es un nombre que destaca. Fue a principios de los 90 cuando la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, dejó su vida en nuestro país y llegó a Los Ángeles con una maleta llena de ilusiones. A más de 20 años de haber comenzado a escribir su historia de éxito, la actriz sabe reconocer el esfuerzo de sus paisanos y emocionada presumió su espontáneo encuentro con otro mexicano que está haciendo historia en Estados Unidos: Jaime Camil.

Aprovechando la recta final del verano, Salma y su familia, incluida la hija mayor de su esposo Mathilde Pinault, viajaron a Los Ángeles, ciudad en la que Jaime Camil reside desde hace dos años. Fue durante un desayuno con su esposo, François-Henri Pinault, que Salma tuvo una linda coincidencia, pues en el mismo restaurante se encontraba el mexicano.

Aunque no fue planeado y simplemente fueron "víctimas" del destino, los paisanos no quisieron que este encuentro pasara desapercibido y recurrieron a sus cuentas de Instagram para compartirlo con sus fans. La más emocionada fue Salma quien aprovechó el momento para tomar una selfie en la que también aparece su esposo. “Fui a comer con mi marido y me encontré a mi amigo Jaime Camil”.

Por su parte el actor de Chicago, también quiso presumir su encuentro: “Qué gusto verte siempre querida Salma Hayek”, escribió al lado de una imagen de ambos muy sonrientes. Aunque ninguno de los dos revelaron en que restaurante coincidieron, parece que es uno donde asisten muchos mexicanos, pues en el lugar también estaban los integrantes de OV7 quienes se encuentran en dicha ciudad cumpliendo con la gira de OV7 y Kabah.

Aprovechando la presencia de Salma, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Ari Borovoy y Oscar Schwebel se acercaron a ella y posaron para una foto. La imagen fue compartida en la cuenta oficial de Instagram de la agrupación donde se ve a la protagonista de Frida muy contenta luciendo gafas de sol y una blusa color mostaza firmada por Gucci. OV7 utilizó el hashtag #MexicanosUnidos una etiqueta que describe a la perfección el espíritu que reflejan en la foto.

