Niños frente a la pantalla, recomendaciones evitar problemas de salud

​La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP, por sus siglas en inglés) recomienda que los niños menores de 2 años no estén frente una pantalla y que los niños mayores a esta edad no pasen más de 1 o máximo 2 horas al día frente los televisores; siempre que fomente su aprendizaje y desarrollo.

Un estudio realizado en 2015 por un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge alerta sobre las consecuencias negativas que el consumo excesivo de televisión, internet y videojuegos tiene sobre los resultados académicos de los niños y adolescentes.

Los investigadores, entre ellos el epidemiólogo Kirsten Corder, analizaron la asociación que existe entre la actividad física, el comportamiento sedentario y los resultados académicos con una muestra de 845 adolescentes británicos de secundaria.

Las conclusiones del estudio —publicado en la revista científica International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity— determinaron que la excesiva exposición al frente de una pantalla generaría un rendimiento académico más bajo, mientras que las horas dedicadas a la lectura o los deberes se relacionan con mejores resultados escolares.

Cómo administrar el uso de la televisión:

Idelmari Morales, psicopedagogo de la Escuela Eugenio Sánchez García, indicó a PITOQUITO que “a los niños hay que darles un tiempo prudencial para ver televisión. Siempre se ha dicho que la televisión es muy dañina, pero lo cierto es que podemos usarla como condicionante positivo, es decir, mandarles hacer una actividad a los niños y premiarlos luego con la televisión, diciéndoles, por ejemplo, que nos ayuden con alguna actividad del hogar para que luego puedan ver la televisión. Es dañino cuando el niño va al colegio y, al llegar a casa, se sienta en la televisión y no se para más”.

Morales recomienda a quienes estén encargados de la educación de los pequeños en el hogar que se sienten con sus niños a ver televisión para conocer qué tipos de programa están consultando los menores. Asimismo, recuerda a los representantes que pueden restringuir los programas que así consideren necesario (o que no sean acordes a su edad) y dosificar la cantidad de tiempo frente al televisor.

Ventajas de los videojuegos:

“Todo juego, sea manual o de video, le da destrezas a los niños y le crea habilidades de independencia. No obstante, es necesario regular con horarios el tiempo para los videojuegos, al igual que en el caso de la tv”, comentó Morales.

Desventajas de los videojuegos:

Según la psicopedagogo Idelmari Morales algunas de las desventajas son:

-El aislamiento en una reunión familiar (saca al niño del contexto social).

-Los niños de 9 y 10 años imitan la lectutra y escritura del videojuego, la cual muchas veces es incorrecta.

-Tendencia a imitar conductas violentas.

Es importante recordarle a los niños que también deben hacer deportes, correr, jugar con otros pequeños y con sus padres y, por su puesto, realizar sus deberes escolares.

