Zac Efron le dice ‘adiós’ a su ‘mejor amigo’: su mascota Puppy

​Después de la euforia que vivió en los Juegos Olimpicos de Río 2016, Zac Efron regresó a casa para enfrentar una dolorosa noticia: su “mejor amigo” murió. Para quienes tienen mascotas en casa entenderán el dolor por el que está pasando el actor quien a través de su cuenta de Instagram le dijo ‘adiós’ a Puppy, su inseparable compañero.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJjj9P1ghCH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Through thick and thin you've always been my best friend. I'll see you at the finish line, RIP Puppy Efron. 🙏🏽👼 "Felt hog tied ever since my dog died/ He lived to 84, damn, that's a long ride/ I know he up there he just sit and he wait/ I'll be racing up the stairs I'mma get to the gate singing" 🎶 -Chance the Rapper</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Zac Efron (@zacefron) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-26T02:46:24+00:00">25 de Ago de 2016 a la(s) 7:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Luego de viajar a Brasil para cumplir el sueño de la gimnasta Simone Biles, sabemos que Efron es un hombre muy sensible y empático, de ahí que la pérdida de su mascota lo tenga muy triste. El actor compartió una linda foto de él y Puppy acompañada de unas sentidas líneas: “En las buenas y en las malas fuiste mi mejor amigo. Nos veremos en la línea de meta. QEPD Puppy Efron”, escribió.

Como Efron no encontró las palabras correctas para expresar lo mucho que lamenta esta partida, eligió la letra de la canción Finish Line Drown, del rapero Chancer the Rapper, que dice en una de sus estrofas: “Me siento atado de pies y manos desde que murió mi perro/ Vivió hasta los 84 años (…) no fue un mal viaje/ Sé que ahora se sentará ahí arriba a esperarme”.

Fue hace cuatro años cuando Puppy llegó a la vida de Zac. Según contó el actor anteriormente, el cachorro fue un regalo de Navidad. Aunque lo conoció en diciembre de 2011, no fue hasta 2012 que lo presentó en redes sociales: “Ahora tengo un perrito llamado Puppy, es un pastor australiano. Publicaré una foto de él más tarde”, escribió en Twitter, en aquel entonces.

Todo lo que tiene que ver con animalitos es un tema que toca profundamente el corazón de Efron. Recordemos que en 2012 el actor posó rodeado de especies en peligro de extinción para una revista. Pero no se trató de vanidad, para esta sesión Zac y su equipo visitaron el Wildlife Learning Center, lugar donde se protegen serpientes, halcones y linces, animales que se encuentran amenazadas por la extinción. “He hecho un nuevo amigo (Rich, el halcón de cola roja) en la sesión para BlackBook. Gracias al Wildlife Learning Center por proporcionarnos una escenario tan genial”, escribió en Twitter el actor.

​