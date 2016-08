Crean app para cuidar tus mascotas

​Ser el mejor amigo del hombre, nunca había tomado tanta relevancia como ocurre hoy en día. Las personas que tienen mascotas han dejado de viajar con tanta frecuencia, e incluso han reducido sus horas de trabajo para pasar más tiempo con ellos; sin embargo, esto no siempre es posible.

De acuerdo con la firma De la Riva Group, hay quienes los quieren tanto que son capaces de hacer cualquier cosa por ellos, lo que ha dado lugar a servicios como restaurantes, funerarias y spas caninos.

Incluso hace unos días la cadena de entretenimiento Cinemex se convirtió en una empresa pet friendly, por lo cual las mascotas podrán entrar con sus dueños a las funciones.

Pero hay algo que la industria, que vio en las mascotas un nicho de negocio, no estaba cubriendo: esto es el cuidado que necesitan cuando sus “humanos” se van de viaje, y si bien se crearon las pensiones caninas, lo cierto es que no cumplen con una de las más fuerte demandas: enfocarse en una mascota a la vez.

Niñera para tu mascota

Fue la empresa Dog Vacay la que comprendió a los dueños de las mascotas, por lo que ahora ofrecen a la niñera perfecta para el mejor amigo del hombre, perrhijo, compañero de vida o como quieran llamarle.

Se trata de una plataforma en la cual se pueden encontrar cuidadores para los perros cuando los dueños tienen que salir de vacaciones o de viaje de negocios, los cuales se someten a un riguroso proceso de selección para que los dueños sepan que en mejores manos no podrían estar, ¡bueno sólo después de ellos!

La reservación se basa en una serie de características que pide el sistema, aunado a que cuenta con soporte las 24 horas, los siete días de la semana, actualizaciones de fotos diarias y un seguro que cubre las visitas al veterinario.

¿En dónde se quedará?

Entre las reglas de la plataforma está que se puede quedar en casa del cuidador o en la del dueño, y algunas de las garantías que contempla son que el cuidador juegue con él y lo consienta como si estuviera en casa, con su amo.

No importa si es un perro de de raza pequeña, mediana o grande, joven o viejito, incluso un gatito, en Dog Vacay aseguran que encontrarás a la “nana” perfecta para él.

La fórmula del éxito

A cuatro años de crearse, la plataforma ha logrado la satisfacción de los clientes, pero también el logro de metas de los cuidadores o niñeras, como Eric C., quien se convirtió en uno de los 30 mil registrados para cuidar a las mascotas, hace dos años, justo acababa de entrar a la Universidad de California.

Para este cuidador, Dog Vacay no sólo ha sido el medio para seguir estudiando, pues con el trabajo paga la escuela, lo que le asegura que una vez que la concluya no tendrá ninguna deuda. Lo mejor de todo es que no podía ser más perfecto, pues además de ser un amante de los animales, este joven sueña con algún día convertirse en veterinario.

Por el momento el servicio sólo está disponible en algunas ciudades de Canadá y EU, pero los expertos no dudan ni un momento que, al igual que todas las plataformas que surgen como parte de la economía colaborativa, el éxito los lleve a muchos otros países, incluyendo México, aunque aquí existe un servicio similar llamado Kmimos.

​