Lopetegui revoluciona la portería

​Ajustada la corbata y tras un pequeño carraspeo, Julen Lopetegui se dispuso a dar su primera lista de convocados como seleccionador para el amistoso del 1 de septiembre en Bruselas frente a Bélgica y para el de León, el 5 de septiembre contra Liechtenstein, que abre la clasificación para el Mundial 2018.

Es mi primera lista”, redundó el técnico antes de convertir la relación de internacionales en histórica. “De Gea, Reina y Adrián”. Por primera vez en 16 años y 167 internacionalidades después, Iker Casillas no entraba en una lista de un seleccionador por decisión técnica. La “transición dulce” con la que Vicente del Bosque ejecutó el paso a la suplencia de Casillas en favor de De Gea experimentó un paso más contundente. El jugador ya lo sabía desde el miércoles, cuando el propio Lopetegui se lo comunicó cara a cara en una comida en Oporto. En aquella conversación, el seleccionador no le cerró las puertas de la selección, pero sí las de la titularidad. También le dejó claro el técnico al hasta ahora capitán de la selección que ahora mismo no le interesa como suplente.

Por encima de que haya nueve ausencias con respecto a la Eurocopa (Casillas, Rico, Juanfran, Bellerín, Bruno, Cesc, San José, Pedro y Aduriz) y de novedades tan ilusionantes como las de Asensio o Saúl, el epicentro de la revolución de Lopetegui se localiza en la portería.

Como portero que fue, el nuevo seleccionador domina las sensibilidades de la posición. No ha dudado en asegurar que su meta titular es De Gea y en acomodarle una pareja de suplentes nueva con el regreso de Reina y la primera citación de Adrián. Lopetegui ha reforzado con esta decisión la condición de indiscutible de De Gea y evita las distorsiones que se produjeron en la Eurocopa entre Casillas y Ochotorena, preparador de porteros y firme valedor de que el jugador del United asaltara la titularidad en Francia. “Nuestro portero titular será De Gea. Hemos tomado la decisión, pero en ningún momento con la idea de cerrar la puerta a Iker”, explicó Lopetegui, que hizo referencia a la conversación mantenida con Casillas en Oporto: “Es amigo y también ha sido jugador mío y hubo mucha sinceridad, es mejor ponerse un poco rojo una vez que cien amarillo. Le di los argumentos por los que entendía que no tenía que estar en esta primera convocatoria. Y comimos muy bien”, remató.

En el regreso de Diego Costa hay un punto en común de Lopetegui con Del Bosque. Aunque el hispanobrasileño ni ha roto como goleador (un tanto en 10 partidos) ni ha logrado acoplarse al estilo, el técnico vasco también piensa que tiene características aprovechables: “Ha arrancado bien. Tiene una serie de condiciones que pueden mezclar con lo que buscamos. Me gusta y me apetece es que tengamos diferentes alternativas dentro de un estilo que marcan los jugadores”. Javi Martínez, Carvajal, Alcácer, Mata, Vitolo y Sergi Roberto también regresan.

La novedad más esperada es Asensio que, a diferencia de Saúl, se quedará para los dos partidos con el fin de hacerle debutar en un partido oficial que impida a Holanda (país de su madre ya fallecida), intentar convocarle. Pero son De Gea, Thiago y Morata, a los que Lopetegui dirigió en categorías inferiores, los que deben encabezar ese cambio generacional más definitivo. Y ahí, el nuevo seleccionador también coincide con su antecesor: “Deben dar un paso adelante”.

