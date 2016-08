Claudia Álvarez y Billy Rovzar disfrutan los preparativos de su boda

​Elegir el lugar, las invitaciones, las flores, el DJ, la prueba del vestido y un largo etcétera… organizar una boda no es tarea facil, pero hay una parte que a cualquiera le puede encantar: probar el menú. Decidir qué se servirá en la recepción es, sin duda, la parte más preferida de los novios, al menos sí de Billy Rovzar y Claudia Álvarez quienes están justo en la etapa más deliciosa de los preparativos.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJg_piyAFXX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hoy fue día de #PruebaDeMenu en Guadalajara #RovzAlvarez #MenuTasting #Sorry54D</a></p><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Billy Rovzar (@billyrovzar) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-25T02:50:40+00:00">24 de Ago de 2016 a la(s) 7:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

El productor utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus fans una “probadita” de los posibles platillos que los invitados a su boda podrán disfrutar. “Hoy fue día de prueba de menú en Guadalajara”, escribió Billy al lado de un collage de fotos en donde aparecen varias delicias culinarias.

Por su parte, Claudia también compartió con sus fans el reto que significa organizar un evento de esta magnitud: “¿Quién dijo que era fácil organizar una boda? Hasta en domingo trabajamos”, escribió el pasado fin de semana al lado de una imagen en la que se le ve muy feliz frente a su computadora.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"><a href="https://www.instagram.com/p/BJYSCzJg4uc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Quien dijo que era fácil organizar una boda??? 👰❤👨 Hasta en domingo trabajamos #ClaroQueSi #RovzAlvarez #Planeando #Organizando #Bridezilla #WeddingPlanning #Wedding</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-21T17:38:14+00:00">21 de Ago de 2016 a la(s) 10:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Esta semana, la pareja engalana las páginas de ¡HOLA! México con un reportaje donde reveló varios detalles de su próximo enlace, como el secreto mejor guardado de toda boda: el vestido de novia. Así es, Claudia nos confesó que ya tiene los dos diseños que utilizará el gran día. Según nos comentó la actriz, después de buscar en varias tiendas de Nueva York, Londres y Madrid, ¿adivinen dónde lo encontró?

“No es que no me hayan convencido, pero siento que la calidad del diseño mexicano no le pide nada a cualquier casa de moda en Europa o a las grandes firmas del mundo. Prefiero apoyar a nuestros diseñadores, que son maravillosos y que es gente a la que quiero mucho y admiro. Además, me gusta que sea algo especial para mí algo único. El del civil será de Vero Díaz y el de la ceremonia de Alexia Ulibarri”, nos confesó.

