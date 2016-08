EU y Rusia no logran acuerdo de alto al fuego en Siria

​Los jefes diplomáticos de Estados Unidos, John Kerry, y Rusia, Serguei Lavrov, dijeron tener diferencias que no se resolvieron para cooperar mutuamente en favor de un nuevo alto al fuego en Siria, pero aseguraron que lo seguirán buscando en estos días.

Kerry se reunió con su homónimo ruso por varias horas en Ginebra para intentar llegar a un acuerdo para reducir los niveles de violencia en Siria y permitir el acceso de la ayuda humanitaria a áreas militarmente sitiadas, en particular Alepo.

Todavía tenemos algunos asuntos técnicos que resolver y nuestros expertos se reunirán en los próximos días en Ginebra para completarlos", informó el secretario de Estado de Estados Unidos.

"Nada nos permite hacer un anuncio que está destinado a un fracaso. No queremos un acuerdo por un acuerdo, queremos hacer algo que sea efectivo para el pueblo de Siria, para la estabilidad de la región y que permita volver a la mesa para buscar una solución política", explicó.

Kerry dijo que "si los detalles que faltan pueden ser completados, creemos que podremos abordar las dos tareas principales para el cese de las hostilidades, es decir (detener) las violaciones del régimen, incluyendo los bombardeos aéreos de áreas densamente pobladas y la creciente influencia del Frente Al Nusra".

Equipos de expertos políticos y militares de ambos países trabajaron juntos en los últimos días para acordar los detalles técnicos de la nueva tregua que se busca para Siria y preparar la reunión de hoy entre Kerry y Lavrov.

Ambos responsables volvieron a encargar a esos expertos resolver "los asuntos técnicos pendientes y dar los pasos necesarios para superar la profunda desconfianza que existe en todas las partes", explicó Kerry.

Adelantó que en cuanto las condiciones requeridas se reúnan, la ONU volverá a reunir al gobierno y a la oposición sirias para reanudar las negociaciones hacia una transición política en Siria.

En la misma comparecencia, el ministro Lavrov dijo que ambos llegaron a entendimientos en áreas específicas en las sus gobiernos trabajarán con las partes que apoyan: Rusia con el gobierno sirio y Estados Unidos con los grupos rebeldes y "remover así los obstáculos que persisten para un cese de las hostilidades".

Aseguró que el hecho de que tras largas horas de reuniones no se pudiese hacer público un acuerdo "no significa que nuestras posiciones no se hayan acercado".

Lavrov reveló que uno de los acuerdo preliminares a los que llegó con su homólogo estadounidense fue el de reforzar sus contactos diplomáticos, así como militares, particularmente entre la base militar rusa en Siria y la que EU tiene en Jordania.

Creemos que el diálogo diario, sin interrupciones será clave para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto", declaró el ministro.

Para Rusia, agregó, el objetivo prioritario es el relanzamiento de un diálogo directo entre el gobierno y la oposición sirias tan pronto como sea posible.

