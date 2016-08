América recibe esta noche al Guadalajara

​Pablo Aguilar (Luque, Paraguay, 1987), ha derramado lágrimas de felicidad y rabia en tres años que lleva con el América. Por ejemplo, tuvo la dicha de ganar dos campeonatos de la Concacaf y uno de Liga, y pasó por la tristeza de perderse la pasada Copa América por un problema de plaquetas.

“Ha sido muy duro, porque se detectó el problema en mi sangre y me causaba dolor. En lo futbolístico me tumbó perderme ese torneo internacional”, destacó.

El capitán es Rubens Sambueza, pero que Pablo Aguilar no traiga el gafete no quiere decir que no ejerza su liderazgo.

“Uno hace su trabajo y por ahí se tiene que sacar la voz fuerte en esta clase de partidos. Afortunadamente los compañeros que tengo saben hacer muy bien las cosas y con los ojos cerrados sabemos cómo jugar, pero no está de más un grito de orden y de acomodo en la cancha. Lo principal en juegos tan tensos es no perder la posición”.

Aguilar llegó en el Clausura 2014 a las Águilas para adueñarse de la defensa central, y desde entonces tiene claro que ante las Chivas no se puede perder bajo ninguna circunstancia. “Se tiene que defender a muerte la camiseta. Lo saben los compañeros y todos en el club. Por el aficionado se tiene que dejar todo, más si se trata de un Clásico, que son juegos lindos que no te quieres perder y en los que no puedes salir derrotado. Ante Chivas buscaremos hacer lo mejor posible, pero convencidos de que tenemos mucho a favor para ganarlo”, consideró.

El paraguayo es de esos jugadores que desde el vestuario inicia una apasionada arenga de varios minutos. “Me gusta gritar con fuerza en el túnel a la hora en que salimos a la cancha. Me transformo ahí dentro, me quiero comer todo, llevarme al que esté enfrente, ganar como sea. Mi trabajo es que no pase nadie y si puedo, ayudar al equipo marcando gol. Me encanta ser defensa, porque sé la responsabilidad que tenemos en un Clásico”.

Lo vivido ante Chivas es único, pero Aguilar advierte que de eso saben bastante. “Habrá nervio, miedo, enjundia, ganas y todo se va a mezclar, pero por fortuna ya hemos pasado por esto antes y hemos ganado, por lo que creo que ahora tenemos con qué seguir venciendo”, afirmó convencido.

