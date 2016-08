A dos años de la partida de Giselle, se recuerda la negligencia del gobierno

​Han pasado dos años desde que la luz de Giselle se apagó, pero el resplandor de su presencia permanece vivo entre quienes la conocieron. Su paso por el mundo, aunque breve, unió a decenas de ciudadanos hidrómilos en la búsqueda de hacer el bien, pues la pequeña de 1 año y 3 meses padeció uno de los defectos de nacimiento más comunes del sistema nervioso central, que afecta alrededor de 1 entre 800 recién nacidos: el mielomeningocele, condición que también le ocasionó hidrocefalia.

Los 15 meses de su presencia, Amairany Ayslyn Yáñez de la Cruz y Erquinio Pérez Jiménez, jóvenes que en ese entonces tenían 19 y 21 años, fueron de alegría y dulzura. Amairany recordaría, días antes de que partiera su pequeña, cómo la amó desde el primer día y explicó el por qué del nombre de Giselle, pues este le recuerda al de una princesa y eso era su hija para ella.

El caso de la niña era delicado y el tratamiento, costoso. Por meses debían permanecer en el hospital, entre cirugías y recuperaciones, mientras Erquinio se partía en pedazos vendiendo churros, tomando contratos en Rabasa y trabajando ‘de lo que sea’ para proveer el soporte económico a su familia.

Entonces fue que, a través de redes sociales, ciudadanos hidrómilos se unieron para conseguir pañales, un carreola, leche en polvo y recursos económicos: cualquier cosa que ayudara a que la bebé tuviera una mejora calidad de vida.

Entre los organizadores de estas colectas destaca el trabajo de Ilse Martínez, quien sin conocer a fondo el caso de Giselle le proporcionó su tiempo y ayuda, pasando tardes enteras en el parque “Libertad” para recoger ayudas para la bebé.

Sin embargo, infortunadamente, durante ese tiempo, la joven pareja también se tuvo que enfrentar a los desatinos del actual Gobierno municipal de Daniel Martínez González. Al pedir apoyo a la primera dama, Nery Segura Bolaina, presidenta del DIF, esta pidió que le llevaran a la niña porque no le creían a la familia. Cabe destacar que la condición de Giselle era delicada y no podía ser expuesta a cualquier factor ambiental, ante el riesgo de una infección o complicación de salud. Por su parte, recuerda el grupo que recolectaba ayuda para la niña, el alcalde de la ciudad no proveyó ninguna ayuda, pues argumentó que no traía monedas para apoyarlos. Cuando el DIF finalmente, tras una serie de publicaciones, decidió ayudar a la familia, ya era demasiado tarde.

Giselle falleció un 25 de agosto del 2014, dejando un enorme vacío entre sus padres, pero también entre las personas que la conocieron. “Hace 2 años estaba esperando noticias de ella, tan sólo paso por mi vida una semana y la vi algunas horas. Pero se quedó en mi corazón para siempre porque allí las personas nunca mueren”, sentenció Ilse Martínez.

La pequeña se fue en medio de uno de los peores años para Agua Dulce, en donde la vida no era respetada. El caso de Giselle también dejó al descubierto una absurda incompetencia en el DIF Municipal y el Gobierno local, que se reproduciría hasta la fecha.

Sin embargo, su paso por este mundo no fue en vano, pues entre los ciudadanos de buen corazón surgió la inquietud de no ignorar a los necesitados, de ayudar a los demás, una promesa a la memoria de la pequeña que trajo un momento de paz en medio de un convulsivo Agua Dulce.

​