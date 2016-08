Aplicará Transporte mano dura contra quienes violen el reglamento

​Los ánimos “caldeados” que imperan entre transportistas y taxistas, luego de los recientes conflictos por invasión de rutas hacia la zona rural, el delegado de Transporte Público en el Estado, región IV, Ángel Carsolio Hernández, anunció mano dura contra los nuevos chóferes de taxis que violan el Reglamento de Tránsito por ignorancia sobre sus disposiciones, ante lo cual afirmó que no habrá más tolerancia.

El jefe regional de Transporte Público consideró que los enfrentamientos llevan trasfondo político agitado por los hermanos Tronco que son los que desobedecen la Ley, ya que no existen quejas de los concesionarios.

Dijo que el chantaje al que sometieron hace más de una semana a los elementos de Transporte Público cuando les aplicaron una infracción por invadir rutas hacia la zona rural, no va a ser tolerado, por lo que de ser necesario en los siguientes operativos participarán elementos de Seguridad Pública del Estado de la región XII adscritos a Las Choapas para que se encarguen de detenerlos si desobedecen el reglamento.

Quien coordina el transporte los municipios de Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital, Coatzacoalcos y Las Choapas, reveló que mensualmente se aplican entre 300 y 450 infracciones a choferes del transporte público, principalmente por no contar con permisos, pasarse altos y manejar en estado de ebriedad.

Reconoció que Las Choapas es un municipio que ha rebasado la capacidad de unidades de transporte público en su modalidad de taxis y es más difícil controlarlos; sin embargo, son disposiciones de Xalapa.

El hecho de que exista exceso de unidades dijo que no significa que se les va a permitir a los taxistas infringir la ley, pues el Reglamento se aplica parejo y todos deben someterse a las sanciones que estipula en caso de que violen alguna norma.

Refutó los señalamientos contra su personal por parte de los taxistas que los acusan de extorsiones, pues es parte del chantaje porque no quieren ser sancionados cuando los sorprenden llevando pasaje hacia la zona rural, pues hasta donde tienen permitido es hasta el Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, pero sólo de ida, ya que de regreso el trasporte le compete a los Autobuses de la Línea Uxpanapa.

Indicó que los choferes de Uxpanapa también han sido infraccionados por traer licencia vencida y no traer póliza de seguro, lo cual los taxistas pueden consultar en Hacienda del Estado para que vean que no hay favoritismo, por lo que los convocó a respetar el Reglamento y si aún no lo conocen que eviten conducir para no ser infraccionados.

“Solamente unos cuantos se han inconformado y son choferes, aquí a quien le asiste el derecho legal de cualquier situación es al concesionario y si los conductores infringen la ley con la misma infracción dos veces, van a ser apercibidos en Xalapa y si reinciden en la tercera ocasión pueden enfrentar una suspensión de sus placas de uno a seis meses según sea el caso”, expresó.

Agregó que no se van a dejar intimidar, Transporte Público seguirá haciendo operativos y quien viole la Ley tendrá que pagar conforme a la ley.

