Basave pide reabrir denuncias penales contra Duarte y demás

​El exlíder nacional del PRD y legislador federal, Agustín Basave consideró que el próximo periodo ordinario de sesiones se deben reabrir los juicios políticos en contra del gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, así como el cúmulo de denuncias que tienen otros “gobernadores jóvenes” del nuevo PRI, como Roberto Borge, de Quintana Roo, y Manuel Velasco, de Chiapas.

Agustín Basave expuso que no ve “voluntad política” del gobierno federal, ni del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para sancionar a estos mandatarios que gobernaron con una “política feudal”, con la que desviaron recursos públicos, cometieron fraudes y en el caso de Veracruz emplearon “empresas fantasmas” para malversar el dinero de los veracruzanos.

“Le soy sincero. A mí ya no me extrañan los escándalos del señor Duarte. Qué lástima que se hablaba del relevo generacional y que quienes hoy gobiernan en esas entidades se convirtieron en niños feudales, no señores”, dijo.

Basave consideró que estas “políticas feudales” que han marcado la agenda de escándalos en el país, fueron propicias para que en entidades como Veracruz y Quintana Roo se diera la alternancia y próximamente sean gobiernos del PAN y PRD los que vayan a gobernar.

El exlíder nacional del PRD detalló que es necesario “desatorar” los juicios políticos en contra de diversos mandatarios y funcionarios públicos que han sido muestra fehaciente de los malos gobiernos.

“Hay una gran cantidad de juicios políticos, y hay que desatorarlos, pero también hay que modificar normas, se presentan juicios políticos, pero nunca se procesan, todo queda al efecto mediático”.

Basave explayó que en esta revisión de los “gobiernos feudales” que hay en el país, tampoco está exento el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, inclusive se le ha “invitado” desde el interior del partido a sentarse con “las partes” y “organizaciones” que le hacen diversos señalamientos.

“Deben entrar todos (los mandatarios) los perredistas no pueden solo señalar hacia afuera, la presidenta del partido, Alejandra Barrales, ya instó a Graco a sentarse con la gente que está pidiendo su salida, hay que abrir el diálogo”, señaló.

