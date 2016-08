No todo es fiesta y diversión en el verano de Gianluca Vacchi

​Aunque su filosofía de vida tiene los pilares asentados en el disfrutar- incluso ha escrito un libro que se titula Enjoy (Disfruta)- y este verano se ha convertido en un fenómeno viral gracias a sus divertidos bailes que han arrancado más de una sonrisa y millones de reproducciones, Gianluca Vacchi demuestra que es como el resto de los mortales, no todo es diversión y fiesta en su vida.

Las primeras alarmas llegaron hace una semana, cuando el empresario italiano compartió una imagen suya desde la cama, con los ojos vidriosos, un impecable pijama blanco y una bolsa de hielo en la cabeza. “En cama con una gripe fuerte… Disfruta, incluso esto sonriendo”, escribía Gianluca desde el dormitorio de su mansión en Cerdeña, su casa de verano en la que hace poco celebró su cumpleaños por todo lo alto.

Ese mismo día el empresario dejaba en un avión privado la isla, con ropa cómoda y sin dejar su sonrisa atrás, escribía: “Dejando Cerdeña para un chequeo rápido, soy un poco hipocondriaco”. Después de esto, este visionario de los negocios se sumergió en sus recuerdos y desempolvó momentos felices de su verano, mostraba fotos de su mansión, llamada H2O, y a la que decía desear regresar pronto. “Espero en unos días poder volver a Cerdeña” o “De momento solo recuerdos…”, escribía Vacchi con nostalgia sobre imágenes de su verano.

Finalmente y cuando parece que ya lo peor ha pasado, el italiano más bailongo ha hecho público a qué se debe este amargo momento: “En estos días he sufrido el ataque de una bacteria que ha causado un enorme esfuerzo tanto personal como del personal médico para ser derrotada”. Con su mensaje, una foto suya desde el hospital, visiblemente más delgado, pero con la elegancia que le caracteriza, con un pijama de seda caqui –hay que recordar que es el mejor abanderado del pijama style e incluso los ha diseñado- y pañuelo incluido en el bolsillo.

“Ahora en el camino de la recuperación sólo puedo expresar toda mi solidaridad para los países pequeños alterados por el terremoto y para todas las personas que sufren por la pérdida de sus familiares y amigos. Recemos por ello y ayudemos en todo lo posible”, añadía Gianluca Vacchi cuya hospitalización ha coincidido con el terremoto que afectó el pasado miércoles a varias provincias del centro de Italia o con el que sacudió a Birmania ese mismo día.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJQEMmcjx7G/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">In bed with high flu ...enjoy even this smiling #gvlifestyle</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-18T13:03:19+00:00">18 de Ago de 2016 a la(s) 6:03 PDT</time></p></div></blockquote>

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJQendPD2V3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Leaving Sardinia for a fast check-up i'm a little hypochondriac 😉 #gvlifestyle</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-18T16:54:10+00:00">18 de Ago de 2016 a la(s) 9:54 PDT</time></p></div></blockquote>

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJkGVdPjLKy/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Buongiorno, in questi giorni ho avuto un problema di salute ora in via di risoluzione. Volevo esprimere tutta la mia solidarieta' per le persone colpite dal terremoto. Ognuno di noi, in questi giorni , faccia tutto il possibile per essere d'aiuto in questo momento cosi difficile// Good morning, In these days i suffered the attack of a bacterium that has caused a huge effort both personal and of the medical staff to be defeated. Now on the road to recovery i can only express all my solidarity for those small countries hitten and altered by the earthquake and for all people suffering for the loss of theyr dear familiars and friends.Let's pray for them and help in anyway we can.</a></p><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-26T07:46:49+00:00">26 de Ago de 2016 a la(s) 12:46 PDT</time></p></div></blockquote>

