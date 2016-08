"Nos cuentearon", desempleados que toman la caseta a autoridades del Gobierno Federal

​Cientos de personas que hasta hace algunos meses tenían su fuente de trabajo en la zona industrial y que ahora viven del dinero que colectan en la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos I denunciaron que fueron víctimas de engaño por parte del Gobierno Federal al ofrecerles programas federales en lugar del empleo que necesitan para llevar el sustento a sus familias.

Ante la amenaza de un desalojo con el uso de la fuerza pública, este sábado tuvo lugar en el anexo del palacio municipal una reunión entre autoridades federales y los desempleados.

Sin embargo, el encuentro fue denominado “Feria de promoción de acciones del Gobierno Federal” y fue encabezado por el subdirector regional de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal, René Ortega Bárcenas.

Los obreros llevaron sus papeles en mano con el objetivo de ser contratados en alguna empresa, incluso en el área de limpieza, pero los funcionarios federales sólo les ofrecieron programas sociales y becas, que ni siquiera están a su alcance.

“Nosotros venimos a que nos dieran respuesta, no que nos vinieron a cuentear con su leche de 11 pesos. Nos escandilaron que nos iban a dar trabajo y no nos dieron nada. Nosotros venimos por una respuesta, no a que nos vinieran a vender leche de 11 pesos. Estamos inconformes porque namás nos cuentearon y no nos dieron arreglo, y vamos a seguir tomando la caseta hasta que nos traigan solución, venimos a que nos dieran solución y no nos dieron nada”, expuso Gladys Gutiérrez.

Otro de los desempleados, Elías Carrillo Osorio, explicó que las autoridades los “verbearon”.

“Nos citó el alcalde que iba a bajar uno de gobierno a solucionar nuestro problema que es de trabajo y a final de cuentas nada, nos ofrecieron lo mismo que siempre hay: vete al DIF, vete a Liconsa, te dan una leche y te piden un montón de cosas. Ya no quieren que tomemos la caseta, pero la vamos a tomar. Incluso el alcalde dijo que por él no hay problema porque está consciente de que no tenemos para comer”

Por su parte, otro trabajador reprochó la llegada de mano de obra de otros estados del país.

Al mismo tiempo, dijo que el gobierno local les ofreció becas a sus hijos, pero sólo si tienen un promedio de 9.5.

“Nos vinieron a decir que si queríamos apoyo para la escuela, becas, pero quieren que los niños tengan arriba de 9.5 de promedio. ¿Cómo quieren que un niño tenga 9.5 de promedio si ni siquiera se va desayunado el pobre chamaco a la escuela, si no hay para darle de desayunar qué esperan que aprenda”, criticó.

