Operador de Duarte acepta que lo nombró su heredero pero que el Gobernador nunca se enteró

​Moisés Mansur Cysneiros, considerado operador financiero y uno de los mejores amigos de Javier Duarte, aceptó haber nombrado como beneficiario en su testamento al gobernador de Veracruz.

No obstante, afirmó en un comunicado publicado este domingo por el diario Reforma que Duarte nunca supo que fue designado heredero de sus bienes en dicho documento protocolizado en 2006.

Mansur anunció que hará un nuevo testamento con el fin de “adecuarlo a su entorno familiar”, pero no aclaró si mantendrá al gobernador como heredero.

Reforma publicó el pasado 26 de agosto que según el instrumento notarial 31,738, inscrito en el libro 1,178 del Registro Público, al que tuvo acceso, Mansur acudió el 28 de septiembre de 2006 a inscribir su testamento ante Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier, notario número 44 en Huixquilucan, Estado de México.

Entre los inmuebles inscritos que pasarían a ser propiedad del gobernador priista en caso de la muerte de Mansur, se encuentra un edificio en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec; una oficina en Campos Elíseos 71 B, en Polanco, y un local en Plaza Centro, en Masaryk.

En 2006, cuando registró su testamento, Mansur tenía 30 años y Duarte, de 33, era el secretario de Finanzas de la administración estatal del priista Fidel Herrera, actual cónsul de México en Barcelona.

En el testamento firmó como testigo de José Antonio Bandín Ruiz, amigo desde la juventud de Mansur y de Duarte, precisó el diario.

En el comunicado, Mansur detalló haber realizado cuatro testamentos entre 1997 y 2010. Uno de ellos, elaborado en 2006, tiene como heredero “a mi más cercano amigo”.

Agregó que en ese año no se tenía expectativa alguna de que Duarte llegara a ser gobernador.

Mansur argumentó que la vigencia del testamento efectuado hace 10 años “ha quedado sin efecto por el otorgamiento de uno más reciente”.

Además calificó la información difundida por Reforma como “tendenciosa”, pues “aún no he heredado mis bienes a nadie, afortunadamente gozo de plena salud y espero no morir pronto”.

También deslindó a Duarte de la decisión de considerarlo heredero.

“Entiendo la coyuntura política que se vive y el ánimo por denostar la imagen del gobernador de Veracruz, sin embargo, considero importante subrayar que este acto que hice de manera personal se efectuó 5 años antes de que llegara a ser gobernador”, indicó.

El empresario señaló que elaborará otro testamento, aun cuando aseveró que hizo uno recientemente, aunque sin remitir prueba alguna.

“Realizar un testamento es un acto unilateral de voluntad que no requiere del consentimiento de las personas designadas como herederos, por lo que el Gobernador de Veracruz ni siquiera tuvo conocimiento de mi decisión en aquel año”, destacó Mansur en el comunicado reproducido este domingo por Reforma.

Mansur fue acusado ante la PGR por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes de operar una red financiera y ser el prestanombres de Duarte para adquirir propiedades.

