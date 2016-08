Muere Juan Gabriel

El cantautor Juan Gabriel falleció a consecuencia de un fulminante ataque cardíaco, tras actuar anoche en The Forum, en Santa Mónica, California.

El músico mexicano de 66 años de edad, nacido en Parácuaro, Michoacán, bajo el nombre de Alberto Aguilera Valadez, actuó anoche en esa ciudad estadunidense con su actual gira "MeXXIco Es Todo", y se reportó que murió este domingo en su residencia, a las 11:30 horas tiempo de California (13:30 horas de la Ciudad de México).

Paradójicamente hoy concluiría la serie televisiva sobre su vida "Hasta que te conocí", que transmite TV Azteca con la emisión de su último episodio, luego de haber empezado desde el pasado 10 de julio.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/w_-irbFGfTg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>​







Uno de sus últimos trabajos musicales fue su participación en un álbum tributo al grupo de rock Creedence, con "Gracias al sol", su versón al tema "Have You Ever Seen The Rain?" de Creedence Clearwater Revival.

Son famosos sus recitales con orquesta sinfónica y mariachi en el Palacio de Bellas Artes, de donde se desprendieron discos y DVD's del "Divo de Juárez", como se le conocía por haber crecido en la ciudad fronteriza.

Su carrera, bajo el nombre de Juan Gabriel, empezó en la década de los 70, con innumerables éxitos e intérpretes.

El legado musical de Juan Gabriel incluye grandes clásicos del cancionero mexicano de todos los tiempos, con temas como "El Noa Noa", "No tengo dinero", "Yo no nací para amar", "Se me olvidó otra vez", "Hasta que te conocí", "No vale la pena", "Ya lo pasado, pasado", "Querida" y "Amor eterno", entre muchísimos más.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Les confirmo: Juan Gabriel murió hoy en Santa Monica, California. Más en un momento <a href="https://t.co/BjdELZkpfR">https://t.co/BjdELZkpfR</a> <a href="https://t.co/QaFMFn8pqg">pic.twitter.com/QaFMFn8pqg</a></p>— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) <a href="https://twitter.com/lopezdoriga/status/770005606417694721">28 de agosto de 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>​







<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Hoy se nos va otro grande. Gracias por el legado e influencia que dejas en la música. QEPD Juan Gabriel 💕 <a href="https://t.co/ma621q6qWB">pic.twitter.com/ma621q6qWB</a></p>— Belanova (@Belanova) <a href="https://twitter.com/Belanova/status/770009648942485506">28 de agosto de 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>​







<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Mi paisano y hermano del firmamento de las letras y melodías Juan Gabriel nos dice hasta siempre desde el cielo.</p>— Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) <a href="https://twitter.com/MarcoASolis/status/770011996368568320">28 de agosto de 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>​