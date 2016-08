Es urgente que el Sistema Nacional Anticorrupción investigue a Duarte

Senadores de Oposición consideraron que es urgente que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entre en funciones para que pueda investigar al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

REFORMA publicó este sábado que Moisés Mansur, amigo de Duarte y considerado su operador financiero, admitió haber puesto como beneficiario de su testamento al actual Mandatario veracruzano.

El panista Ernesto Ruffo Appel señaló que lo anterior es un acto que, en sí mismo, genera sospechas sobre un posible caso de corrupción.

Comentó que eso debe añadirse en las investigaciones que actualmente lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Gobernador.

“Creo que deben de incluir dentro de las líneas de investigación esto que no suena común, más bien suena sospechoso”, indicó en entrevista telefónica el ex Gobernador de Baja California.

“Dado que pues es no común el que alguien que no tenga ninguna relación de parentesco con alguna persona, pues lo considere en su testamento”.

Para el legislador blanquiazul, urge que se instale el SNA, pues su primer gran prueba será indagar las acusaciones y supuestos actos de corrupción realizados por Duarte.

Zoé Robledo, senador del PRD, explicó que este hecho es una demostración de que hoy en día la corrupción tiene muchos rostros, pues aunque jurídicamente es legítimo que Mansur haya nombrado a Duarte como su heredero, eso no evita que haya sospechas sobre un posible conflicto de interés.

“Yo creo que los mexicanos ya no se dejan chamaquear, no se dejan engañar, la corrupción hoy hasta adquiere rostros muy sofisticados, no es la imagen del funcionario que abre los cajones de las arcas públicas y se llena los bolsillos de dinero, hoy la corrupción tiene que ver con otro tipo de complicidades, de redes, incluso de este tipo de acciones”, apuntó.

“Creo que el caso de Duarte ha superado por mucho la propia imaginación del más creativo de los escritores del realismo mágico, a la hora de cometer pillerías y este tipo de excesos”.

Detalló que esto hace explícito la importancia de hacer públicas las declaraciones 3de3, pues en su declaración patrimonial Duarte se habría visto obligado a reportar dichas donaciones.

Adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones, una de las prioridades del Senado será avalar los nombramientos del Fiscal de Combate a la Corrupción, el Secretario de la Función Pública, el Fiscal General de la República y el grupo que seleccionará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

“Por eso es urgente que esos nombramientos lleguen al Senado, que el propio Senado haga lo que le corresponda y podamos echar a andar el Sistema con toda su fuerza”, expresó.

“Sin duda Duarte, será la primera gran prueba”.

Dolores Padierna, senadora del sol azteca, añadió que los actos de Duarte son una muestra de que los políticos mexicanos deben dejar de saquear el erario y comportarse como virreyes.

“El caso Duarte de Veracruz es todo un caso emblemático de los Gobernadores corruptos que han hecho del presupuesto y de la política una degradación y que debe de llenar de vergüenza a todo el País y debe aplicarse una sanción extrema”, denunció.

“Que todo eso no quede en la impunidad y podamos ver que verdaderamente el Sistema Nacional Anticorrupción funciona”.

REFORMA publicó el 26 de agosto que Moisés Mansur Cysneiros había declarado a Javier Duarte y a su esposa herederos de varios inmuebles.​