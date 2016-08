Obama, expresó sus condolencias por la muerte del artista Juan Gabriel

​El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó sus condolencias por la reciente muerte del popular artista mexicano Juan Gabriel.

A través de un comunicado de la Casa Blanca, el mandatario estadunidense expresó que "por más de 40 años Juan Gabriel trajo la querida música mexicana a millones, más allá de las fronteras y generaciones".

Además el mandatario dijo que para muchos mexicano-estadunidenses, mexicanos y personas de todo el mundo, su música se escucha como en casa.

"Con sus letras románticas, apasionadas actuaciones y estilo, Juan Gabriel cautivó al público e inspiró a un sinnúmero de músicos jóvenes".

Lo calificó como uno de los grandes de la música latina y que su espíritu vivirá en sus canciones perdurables y en los corazones de los aficionados que lo aman.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">"His spirit will live on...in the hearts of the fans who love him" —<a href="https://twitter.com/POTUS">@POTUS</a> on Mexican musician <a href="https://twitter.com/hashtag/JuanGabriel?src=hash">#JuanGabriel</a>: <a href="https://t.co/355XTv2Hq2">pic.twitter.com/355XTv2Hq2</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/770323005968908288">29 de agosto de 2016</a></blockquote> < script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ​





<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Z8jv3G11plk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



