¿Por qué no me has esperado?: Isabel Pantoja a Juan Gabriel

​La cantante española Isabel Pantoja lamentó la muerte de Juan Gabriel a través de un comunicado en su blog oficial. “Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado?. Cielo mío, jamás sabrás cómo te quiero. Con toda mi alma”, escribió Pantoja. La amistad entre Pantoja y Juan Gabriel (cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez) inició hace más de tres décadas. El cantante le escribió a Pantoja el tema “Así fue” y ella se convirtió en madrina de Iván, el hijo mayor de Juan Gabriel. Según el periódico español “El Mundo”, cuando Pantoja enfrentó problemas legales por los que finalmente fue a dar a prisión, Juan Gabriel la apoyó. Joaquín Muñoz, el ex mánager de Juan Gabriel, dijo que éste ayudó económicamente a pagar la fianza la primera vez que Pantoja iba a ir a la cárcel. “Te quiero con mi alma. Descansa cariño mío. Te ama tu comadre Isabel”, finalizó su mensaje Pantoja.



