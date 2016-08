Jennifer Lopez se olvida de Casper Smart con ayuda de un ex

​Jennifer López está buscando su nuevo camino después de separarse de Casper Smart, y todo indica que se para hacerlo ha preferido refugiarse en parte importante de su pasado.

Este sábado 27 de agosto, la cantante se unió a su ex esposo Marc Anthony en escena, durante su presentación en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. Comprobando una vez más que estos dos pueden seguir siendo amigos y apoyarse en sus carreras sin pensarlo dos veces.

J.Lo y Marc interpretaron su inolvidable éxito No me ames, una canción que fue lanzada cinco años antes de que la pareja comenzara a salir. Los fanáticos adoraron el sorpresivo dueto que mostró a la cantante de Ain't Your Mama en un espectacular vestido de lentejuelas.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJosw1cDYXC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Espectacular @jlo en el concierto de @marcanthony 👏👏👏 #PaLaHistoria 💃👌👍</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Un vídeo publicado por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-28T02:39:34+00:00">27 de Ago de 2016 a la(s) 7:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Max y Emma, los gemelos de ocho años de la pareja, también estuvieron presentes desde la audiencia, apoyando a sus talentosos padres y además posaron para una foto familiar en el backstage, junto con la esposa de Anthony, Shannon De Lima.

Y si la protagonista de Shades of Blue está despechada después de decirle adiós a su novio intermitente de los últimos cinco años, definitivamente no lo demuestra. Justo un día después de que E! News reportara el fin de su relación, vieron a Jennifer sonriendo de oreja a oreja en la Gran Manzana.

En cambio, cuando fotografiaron al bailarín profesional y coreógrafo horas después, se dejó ver usando un hoodie, en un esfuerzo por pasar desapercibido en la vía pública.

Dejando el drama a un lado, Anthony lo expresó mejor en su propia foto de Instagram donde conmemoró el momento especial con la etiqueta, #AllAboutFamily.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJpzm32jEMo/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#MiGente, thank you to the fans and @jlo for a wonderful concert. #AllAboutFamily backstage last night at @radiocitymusichall #ThePrivateCollection #Tour2016</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Marc Anthony (@marcanthony) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-28T12:58:36+00:00">28 de Ago de 2016 a la(s) 5:58 PDT</time></p></div></blockquote><script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

​