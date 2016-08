Acusa a ex millonario de maltratarla pero se golpeaba a sí misma

​No hay que desestimar la alarmante cifra de violencia doméstica a nivel mundial: según la OMS, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o terceros en algún momento de su vida. Asimismo, un 38% de los asesinatos de mujeres producidos en el mundo son cometidos por su compañero sentimental.

Aún así, la mujer sigue siendo estigmatizada al denunciar. Por ejemplo, Amber Heard, al denunciar que su exmarido Johnny Depp la golpeaba, fue puesta en tela de juicio incluso por muchos reputados personajes de la industria del cine. Le tocó llegar al extremo de mostrar un video donde efectivamente, el actor muestra su comportamiento violento en todo su esplendor:

Pero hay raros casos en los que algunas mujeres, aprovechando esta situación de vulnerabilidad, deciden inventarlo todo para sus propios fines. Esto pasó con la ex prometida del millonario de Florida Scott Mitchell, Mary Hunt. Mientras que él la acusó de robarse 2.1 millones de dólares en joyas (tomadas de su caja fuerte), ella le armó todo un caso de violencia doméstica.

De hecho, ella dijo que él le dejó los ojos morados antes de romper el compromiso en agosto.

Pero lo que no sabía la mujer de 29 años, es que su ex tenía un as bajo la manga: un video donde se muestra cómo ella misma se infrigió los golpes. Ella grita y comienza a golpearse en la cara.

El abogado del millonario, por su parte, fue el que quiso concluir todo: " No hay evidencia de que siquiera la haya golpeado. El video ahora demuestra que ella misma se pegó en el área donde dijo que Scott la había agredido". Por supuesto, este también contrató a un experto forense que solía trabajar para el FBI para mirar si hay más videos donde ella haya hecho lo mismo.

Hunt incluso corrió a los medios de comunicación para contar su historia: "Hubo muchas veces en las que quería rendirme, pero no podía hacer nada más", afirmaba, lastimera. Eso fue en junio. Porque seis meses antes, su ex demandó a sus padres, Linda y Michael Hunt, por haberla ayudado a esconder todo lo que ella se robó. Nada más ni nada menos que collares de diamantes, 147 anillos de oro y otros 172 diamantes sueltos. Y no les ayuda que Hunt y su madre enviasen un paquete desde Florida.

Claro, ella se defendió: dijo que enviaba un laptop y plata antigua y quería asegurar el paquete por 50 mil dólares. El precio real de todo, si hubiese sido lo que enviaron, sería de 3 mil dólares. Además, ella misma, en una grabación, describe todo lo que se robó. Hunt, ante eso, dijo que estaba borracha.

Pero 50 mil dólares, en verdad, son una friolera por la cantidad de la demanda de Mitchell: 4 millones de dólares por daños y perjuicios.

Él es el CEO de la compañía de productos profesionales de peluquería Simply Organic. Estuvo con Mary Hunt por dos años. Mientras estuvieron juntos, él dijo que pagó por todo: sus deudas de la tarjeta de crédito, seguro de salud e incluso la dejó conducir su Mercedes Benz. Tanta era la confianza que le tenía, que hasta le dio la combinación de su caja fuerte, reportó el portal británico "The Sun".

