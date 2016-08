El terror se apodera de miles de padres en Las Choapas

Anita, como miles de niños más, se angustió cuando escuchó decir a algunos padres de familia y maestros que los malos llegarían para hacerles daño. Aterrada, sin avisarle a los maestros, huyó de la escuela.

Al mismo tiempo, la mamá de Anita, a través de las redes sociales se enteraba de hechos de violencia que supuestamente se llevaban a cabo en las escuelas del municipio en contra de maestros y alumnos. Se encontraba en el lugar conocido como El Titanic, en un evento de un programa de apoyo social, cuando recibió una llamada alertándola de que su hija no se encontraba en la escuela.

El miedo inyectado a través de los mensajes, surtió efecto inmediato, no terminó de atender la llamada, cuando se desplomó, desmayada.

Anita, a sabiendas de que su madre había acudido al Titanic, se dirigió a ese lugar en un taxi, cuando llegó encontró a su madre en el suelo, rodeada por mujeres procurando reanimarla. Angustiada, aterrada de ser lastimada en su escuela y el encontrar a su madre en esas condiciones, fue devastador… también se desmayó.

Un cuadro de psicosis generalizado por el temor a que estudiantes fueron objeto de agresiones o secuestro por grupos armados se vivió la mañana de ayer lunes en el municipio de Las Choapas.

Alrededor de las 11 de la mañana de ayer lunes, a los teléfonos celulares comenzaron a llegar cadenas de mensajes que eran replicados por los mismos padres de familia a sus familiares y conocidos, donde daba la orden de ir por sus hijos a las escuelas, ya que matarían a todo aquel que fuera sorprendido en las instituciones.

Entonces el miedo se apoderó de los padres, que dejaron sus labores de un lado para ir por sus hijos a las escuelas. En la primaria Artículo 123, hubo papás que hasta se brincaron la barda para poder entrar y llevarse a sus hijos. Para antes de las 12 del día, toda la ciudad vivía una situación de incertidumbre y temor: algunas madres no podían contener las lágrimas y los niños confundidos por lo que ocurría también soltaban en llanto.

Tratando de calmar la angustia de los padres, intervino la Policía del Estado, dialogando con la directora de la primaria y a los padres les permitieron sacar a sus hijos.

La preocupación y el temor fueron tales que en la escuela Carrillo Puerto, de la colonia Francisco Villa, los maestros entregaron a los niños a sus padres, mientras que algunos pequeños fueron llevados a casas particulares, a esperar que sus familiares los llegaran a buscar.

El maestro Carlos Roque Pérez, director de la escuela Carrillo Puerto, e integrante del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, explicó que en la mañana llegó un grupo de padres hasta el plantel, a pedirle que les entregaran a sus hijos, ya que existía el rumor de que las escuelas estaban siendo tomadas. Al comunicarse con sus superiores, estos le informaron que no podía oponerse y que dejaran salir a los alumnos con sus padres, pero como no todos los papás fueron por sus hijos, un grupo muy reducido de los alumnos fue resguardado en una casa particular, casi enfrente, por temor a que algo malo sucediera.

Por la tarde regresaron a dar clases, pero la sorpresa para todos fue que no llegó ni un alumno, hoy oficialmente, informó Roque Pérez, sí habrá clases, pero tienen órdenes de que si sucede algo más pueden valorar la situación y suspender actividades.

Si de por sí, el miedo se había apoderado de miles de familias por los mensajes amenazadores, el caos detonó cuando comenzó a circular un segundo mensaje, en el que aseguraban que en la colonia San José, un grupo armado había entrado a la escuela primaria para quemar algunos salones, donde habían quedado atrapados unos niños. La versión se viralizó inmediatamente en las redes sociales porque fue dada por cierta por algunas personas irresponsables, lo que fue alimentada por el morbo que despertó que un grupo de patrullas, con sirena abierta, se dirigieran hacia ese lugar.

Las llamadas de teléfono a la comandancia de la Policía Municipal y al 066, puso en alerta a las autoridades, Protección Civil Municipal, Seguridad Pública del Estado, acudieron de emergencia a la primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en la congregación San José del Carmen, pero sólo encontraron a algunos maestros que habían retirado a los alumnos por los fuertes rumores, pero nada ocurrió en la institución educativa.

Otras zonas como la Escuela Técnica Agropecuaria, vecinos del sector reportaron que varios padres llevaban palos para defender a sus hijos del supuesto grupo que atacaría a sus hijos.

Para las 12:30 horas, que es el tiempo establecido para que los alumnos salgan de las escuelas, ya no había nadie en los planteles, en las calles era poca la afluencia de vehículos.

Policía desmiente

El subdirector de la Policía Municipal, Víctor Manuel Durán Pérez, dijo que ellos activaron los protocolos para recorrer las escuelas, pero nada de lo que se decía en los mensajes era real, sólo se trató de un rumor que provocó miedo, por lo que recomendó ignorarlo. Protección Civil, a cargo de Isaías Carmolinga Rebolledo, también recorrieron algunas escuelas.

Mandos de la Policía Estatal, expresaron que esta situación provocó que los oficiales de la corporación iniciaran recorridos en todas las escuelas, descartando la presencia del supuesto grupo criminal, los levantones y hasta las escuelas tomadas.

Alcalde pide calma

El alcalde, Marco Antonio Estrada Montiel, a través de la directora de comunicación social, Karla Lázaro Hernández, emitió un comunicado al respecto.

El informe dice: “Debido a la reciente ola de mensajes que circula en redes sociales, el gobierno municipal exhorta a la ciudadanía en general a mantener la calma y a hacer caso omiso de los mismos, ya que se trata de reportes falsos para generar miedo entre docentes, alumnos y padres de familia de nuestra ciudad.

Las direcciones de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, por instrucciones del Alcalde Marco Antonio Estrada Montiel se encuentran en vigilancia permanente y trabajando en coordinación con las corporaciones estatales y federales para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, especialmente de las instituciones educativas”, finaliza el exhorto.

Empresas cierran

El rumor de violencia en Las Choapas se viralizó no sólo localmente, sino en todo el estado, por lo que algunas empresas como la Comisión Federal de Electricidad, decidieron cerrar sus puertas, aunque el servicio de cobro no fue suspendido, pues dejaban pasar a un cliente a la vez, aunque esto generó molestia en los usurarios, los empleados dijeron que era por seguridad.

Al final del día, las escuelas y secundarias de turno vespertino, suspendieron clases ante la ausencia de muchos y las especulaciones desatadas en las redes que advierten que hoy martes tampoco habría clases. Extraoficialmente, las autoridades educativas han dado instrucciones a los maestros para estar atentos a cualquier situación de emergencia, pero sin contribuir a la ola de pánico.​