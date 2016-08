Caer en daño patrimonial es por malas decisiones de los funcionarios municipales

​Las observaciones en el manejo financiero y el finamiento de responsabilidad contra funcionarios municipales se atribuye a la toma de malas decisiones y no por desconocimiento, afirmó el secretario de Fiscalización del Congreso local, Tomas Bustos Mendoza.

Justificó su trabajo de capacitación al señalar que los cursos que se brinda a los alcaldes han permitido reducir los errores en la administración estatal y en las cuentas públicas que se aprueban año con año de parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

En entrevista, en el marco de un curso de capacitación para la integración de las leyes municipales de ingresos y egresos, aseguró que la Cámara le ha apostado a actualizar a los ediles para que “no hagan las cosas mal”.

“Han ido mejorando de manera sustancia la entrega de la información y el trabajo que tiene que hacer cada uno de los ayuntamientos, es normal, hay errores. A veces son errores y no es por falta de conocimiento, si no en ocasiones toma de decisiones que a veces no las conoces y que llegan a generar situaciones que pueden caer en daño patrimonial”.

Explicó que han sido constantes las modificaciones a la ley y es por eso que se tiene que actualizar a los entes municipales, para que tengan la posibilidad de hacer las cosas de mejor manera, transparentando el uso de los recursos y rendición de cuentas.

Al referirse al curso que se inició este martes detalló que se hablará sobre el ciclo presupuestario, la integración de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el 2017, el sistema de armonización contable y las principales observaciones que ha hecho IMCO en materia de transparencia.

​