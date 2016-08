Crece deserción y ausentismo por violencia en Las Choapas

La violencia es actualmente un factor responsable de la deserción escolar y ausentismo de hasta un 20 por ciento de la población estudiantil en el nivel básico en diferentes escuelas, por los altos niveles de violencia que se viven y la psicosis que se genera por la difusión de mensajes en las redes sociales que han robado la tranquilidad de los niños y sus padres .

Para los directores y maestros de diferentes planteles educativos de nivel primaria existe temor de que en el presente ciclo escolar los niños no obtengan el aprendizaje de acuerdo al plan de estudios si continúan reproduciéndose mensajes de violencia.

El director de la escuela primaria ubicada en la calle Revolución Obrera de la colonia Anáhuac, Luis Alberto Uitz Herrera, manifestó que apenas 70 de los 120 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017 se han presentado a clases, los que han faltado principalmente es por temor de que se cumplan las supuestas amenazas de que tomarán las escuelas y secuestrarán a los maestros.

“A los padres les decimos que no tengan miedo, pero no hacen caso, no mandan a sus hijos a la escuela, si los traen los esperan casi todo el día, si les llega un mensaje, vienen a pedir que se los entreguemos, así es como hemos trabajado”, expresó el docente con 25 años de servicio.

Consideró que las autoridades municipales, estatales y federales son las encargadas de devolver la tranquilidad en el municipio, pero es necesaria la colaboración de los tutores que no se deben dejar creer de todo lo que circula en los teléfonos, pues el hecho de que los niños no reciban las enseñanzas de los maestros les va a afectar en su aprendizaje.

La respuesta de los maestros ante la exigencia de los padres de que les entreguen a sus hijos en cuanto piensan que están en riesgo no se discute en las escuelas, ya que se les específica a los tutores que pueden tomar la decisión de llevárselos en el momento que lo desean; sin embargo, se les hace hincapié a que esto sólo es producto del temor colectivo en la población, que le da crédito a lo que especulan los mensajes, dando gusto a quienes disfrutan causando temor.

Cirilo Morales Durán, director de la escuela primaria Sección 26, afirmó que el miedo es un elemento importante en el proceso de aprendizaje en el salón de clases y lamentablemente el ambiente que rodea a los estudiantes está invadido por la violencia que acapara la atención y concentración del alumno restándole motivación en su aprendizaje

En los niños de primero a sexto grado la ola delictiva impide el entusiasmo e interés que necesita el estudiante en el desarrollo del proceso de enseñanza, pues a la hora del receso escuchan a sus compañeros hablar de muertes, robos, asaltos, lo cual provoca que estén a la defensiva en cualquier circunstancia.

Hasta el pasado ciclo escolar el plantel registraba 155 alumnos y actualmente hay 135 alumnos matriculados, pues el resto se dio de baja debido al temor de los padres por la violencia, y tiene conocimiento de que se fueron a vivir a otro estados.

De los 135 alumnos que se inscribieron en la escuela, casi el 20 por ciento no se presentó a clases la semana pasada argumentando sus padres que estaban enfermos; sin embargo, el director atribuyó su inasistencia al miedo de los niños y tutores de que los delincuentes cumplan con la amenaza que supuestamente lanzan a través de los celulares.

El director de la escuela primaria “Alfredo V. Bonfil”, Luis Gabriel Pech Sosa, mencionó que la ausencia de los niños se ha notado en gran medida en los salones de clase, pues de 21 niños en un grupo de segundo grado, apenas llegan 14 diariamente y no se les puede obligar a los padres a que los lleven.

Manifestó que la situación de zozobra que acontece en el municipio ha rebasado la estabilidad de los alumnos, que se niegan a ir a la escuela desde primero hasta sexto grado, pues existen niños más susceptibles que otros.

Durante las horas de clases, el profesor trata de distraer a los alumnos de primero a tercer grado con juegos infantiles para que se olviden de la ola de mensajes que circulan al exterior, en el caso de los alumnos de cuarto a sexto grado les pide que no teman por los mensajes que circulan, ya que sólo pretenden causar temor en la gente.

Desde el lunes 22 de agosto se sintió la ausencia de un gran número de alumnos por los mensajes de que los delincuentes llegarían a matar a los maestros; sin embargo, ahora trasciende que van a secuestrar a los niños, ninguno de los dos aspectos es creíble dijo el maestro que ha llamado a los padres a mantener la calma y no creer en todo lo que se publica en las redes.

La maestra de sexto grado, Mariela Montoya ha creado una lista de teléfonos celulares de cada uno de los padres de sus alumnos, con el propósito de informarles la situación de sus hijos en el momento que solicitan algún informe, a su vez les ha pedido que mantengan la calma y que no le den crédito a mensajes que lo único que buscan es generar psicosis.

Sin embargo, la docente señaló que la violencia ha generado bajo rendimiento en sus estudiantes, pues algunos de ellos son familiares directos de algunas de las personas que han ejecutado en este municipio y los niños se han convertido en personas inseguras que tienen miedo en cuanto se habla de un acto delictivo.

Para el profesor Gerardo López Cornelio, la violencia ha rebasado los niveles y las autoridades aún no hacen nada para encontrar a quienes infunden miedo, por lo que sugirió a los docentes hablar de los temas de inseguridad a los jóvenes para prepararlos a la realidad y enseñarles que no deben tener miedo, pues es lo que buscan las personas que crean este tipo de mensajes y al dejar de asistir a la escuela están dándoles armas para que se sigan apoderando de sus pensamientos.

Las maestras y madres de familia Isabel Martínez y Jovita Luna Orozco, manifestaron que las madres viven agobiadas todo el tiempo, pues les envían mensaje cada media hora para saber cómo están sus hijos y desde la hora del receso no se mueven de los portones en espera de los alumnos, lo cual alimenta a quienes están generando el pánico.

Llamaron a las autoridades municipales a crear alguna estrategia para encontrar a los responsables de que los niños estén disminuyendo en su aprendizaje, debido a que no acuden a la escuela por temor y a otros niños los han dado de baja para mandarlos a otras ciudades mientras pasan los momentos más críticos en este municipio asolado por la delincuencia.

