Director de la CMAS no teme a ser investigado por posible enriquecimiento ilícito

​El ex subsecretario de planeación y ahora director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, Carlos Hernández Martínez, aseguró que no teme que lo puedan involucrar en el listado de funcionarios públicos a los que se les investiga por posible enriquecimiento ilícito.

En entrevista, recordó que fue funcionario de Sefiplan en el periodo 2011 al 2014 y señaló que no hizo mal manejo de los recursos públicos.

Cuestionado si no teme ante la cacería de brujas que inició la Auditoria Superior de la Federación (ASF) contra ex funcionarios de Sefiplan, afirmó “el que nada debe, nada teme y aquí me ven trabajando en mi ciudad”.

De igual forma descartó que pueda dejar la titularidad de CMAS, “yo sigo trabajando y este es uno de los ejemplos y aquí sigo dando mi mejor esfuerzo por la ciudad”.

En lo relacionado a las inundaciones en la ciudad, explicó que la lluvia de la tarde de este lunes fue atípica, lo que generó afectaciones en varias zonas.

En ese sentido, explicó que el municipio ha apoyado en la limpieza de alcantarillado, pero corresponde a las plazas comerciales el tomar medidas para evitar las inundaciones y el encharcamiento en sus inmediaciones.

Comentó que los colectores pluviales que se han construido últimamente han permitido evitar afectaciones en la zona de San Bruno, donde en otro momento se padecían afectaciones por las lluvias

“Nosotros hacemos la limpieza de las alcantarillas y tragatornentas, pero se sigue inundando y hay que revisarlo para ayudarles a corregir ese problema”.

Adelantó tanto en plaza Museo como plaza Animas se hará una revisión en su sistema de drenaje para revisar qué genera las inundaciones, y recordó que la lluvia de este lunes fue excesiva lo que generó que subiera el nivel del agua.​