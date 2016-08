Nunzia Rojo de la Vega y Carlos Arenas ponen punto final a su relación

​En abril pasado cuando, a través de nuestras páginas, Nunzia Rojo de la Vega y el conductor,Carlos Arenas nos anunciaban su inesperado romance. A cuatro meses de aquel entrañable reportaje donde Nunzia, más bella y radiante que nunca, nos revelaba cómo había sido el flechazo, ¡HOLA! México pudo confirmar que la socialité y el conductor pusieron punto final a su noviazgo.

Aunque pensábamos que esta relación se perfilaba como una de las más sólidas del medio, sus caminos se han separado. Según pudo comprobar ¡HOLA! México, en esta ruptura no hubo drama ni malos momentos, pues al parecer la pareja tomó la decisión debido a que tienen planes de vida muy distintos.

Así, con el recuerdo de una linda relación y los buenos momentos, Nunzia y Carlos Arenas protagonizan una elegante ruptura donde ambos desean lo mejor para cada uno. Y vaya que tienen muchas razones para recordar con cariño estos nueve meses de noviazgo (que comenzaron en enero de este año), pues a lo largo de la relación siempre se mostraron cómplices y cercanos. Además de compartir su espíritu aventurero y su pasión por el deporte, la pareja adoptó, en mayo pasado, un perrito al que bautizaron como Tigre.

A tenor de las últimas publicaciones de Nunzia, el perro se ha quedado con ella para convertirse en su mejor compañero. Aunque no se sabe la fecha exacta en la que Nunzia y Carlos decidieron terminar, desde hace ya varias semanas la socialité no comparte fotos con Carlos, más bien se ha dedicado a protagonizar sus redes con lindas fotos y profundos mensajes.

Hace unas semanas, durante un viaje a Yucatán, Nunzia escribió en su cuenta de Instagram unas líneas que bien podrían revelarnos su sentir y sus planes para el futuro: ser feliz. “El camino para recibir lo que no tenemos, es ser agradecido con lo que sí tenemos. Agradece todo, estar vivo, tener salud, tener un techo, poder disfrutar del aquí y del ahora. Sé feliz, no dependas de nadie para ser feliz. Tenemos todo, la vida es un instante un abrir de cerrar de ojos un no saber si mañana vamos a estar vivos y nos vamos a arrepentir por decisiones mal tomadas, por no haber dicho un te amo en el momento correcto, perdonar, reír, abrazar”, escribió.

