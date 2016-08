Si América no es campeón Ambriz se retira

​Ignacio Ambríz se calentó durante la conferencia en la que se confirmó su continuidad al frente del América y acabó por perder la cordura para prometer que si no es campeón de alguno de los tres torneos que disputa el club en el semestre va al finalizar el torneo.

Lo aclaro, si no gano ningún título me voy, no se preocupen. Si no gano me voy y lo digo frente a todos", comentó molesto el estratega para enseguida ser refutado por Ricardo Peláez, presidente deportivo de la institución, quien dijo que "no" se irá.

A decir de Peláez, Ambríz se mantiene al frente del América para darle continuidad a un proyecto que ha dado resultados y lo hizo acompañado por José Romano, Rubens Sambueza, Moisés Muñoz, Oribe Peralta y el propio estratega. No se hizo caso a todos aquellos que demandan la salida del timonel.

Somos muy respetuosos de lo que leemos y escuchamos en los medios pero este es un proyecto sólido, hemos puesto la vara alta. Nos sentimos mal y tristes por la exhibición que dimos el sábado. La afición solidaria nos exige.”

Respecto a la manifestación para exigir la salida de Ambríz, que se dio a conocer en las redes sociales y que se llevará a cabo este miércoles, Peláez trató de minimizarla al decir que la institución será respetuosa, como lo ha sido en otras ocasiones. Recordó que antes la afición se ha manifestado para apoyar al club.

Sin embargo, el capitán Rubens Sambueza dijo que están listos para darle la cara a la afición porque están avergonzados por su actuación ante Chivas. Además, se comprometió a que levantarán el vuelo como lo han hecho en otras ocasiones.

Boletos gratis para partido ante La Fiera

Por su parte José Romano, presidente operativo, dio a conocer que la entrada del juego ante el León será gratuita, aunque no se han definido los mecanismos para la repartición. Buscan resarcir de alguna forma la derrota en el Clásico Nacional.

