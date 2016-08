Astrónomos brasileños detectaron un asteroide más grande que una ballena azul

​Existen temas que seguramente te quitarán el sueño, especialmente si hablamos de grandes trozos de roca en llamas que se pueden estrellar contra tu planeta.

Según información del “Daily Mail”, astrónomos brasileños detectaron el fin de semana un asteroide más grande que una ballena azul, medía entre 25 y 55 metros de diámetro, que pasó como una bala entre la Tierra y la Luna, se estima que el grosor, en términos astronómicos, fue del tamaño de un cabello, es decir unos 80 mil kilómetros de la Tierra.

El cuerpo celeste fue nombrado 2016 QA2, y curiosamente fue descubierto tan sólo un día antes de que “rozara” la Tierra. Los astrónomos del Sonear observatory, en Brasil, descubrieron la roca el sábado 27 de agosto, y estimaron que el asteroide podría ser mucho más grande que el objeto que explotó en 2013 sobre Chelyabinsk, en Rusia, el cual rompió ventanas y lastimó a más de mil personas.

El equipo del Sonear observatory cree que el asteroide ha estado viajando en una órbita elíptica alrededor del Sol, completando una vuelta de la estrella aproximadamente una vez cada 350 días.

Pero su órbita es más elíptica que la de la Tierra, enviándolo un poco más lejos del sol, alrededor de 1.2 veces la distancia entre la Tierra y la gran estrella.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">asteroid <a href="https://twitter.com/hashtag/2016QA2?src=hash">#2016QA2</a> had an extremely close but safe encounter with <a href="https://twitter.com/hashtag/Earth?src=hash">#Earth</a> earlier today. We did this stunning movie. <a href="https://t.co/bPvA6k54iv">pic.twitter.com/bPvA6k54iv</a></p>— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) <a href="https://twitter.com/VirtualTelescop/status/769917798680264704">28 de agosto de 2016</a></blockquote> < script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ​

En el mundo existe una red de observatorios que monitorean este tipo de cuerpos, aunque la mayoría de estos objetos cercanos a la Tierra plantean poca amenaza real para nosotros, los astrónomos están siguiendo de cerca un número de ellos que son potencialmente peligrosos.

Un objeto del tamaño de 2016 QA2, sin duda puede hacer un daño significativo a escala local, pero no podría acabar con la civilización.

Para darnos una idea, la roca que causó el cráter de Chicxulub, la que se cree que es responsable de la desaparición de los dinosaurios, media alrededor de 10 km de ancho. La piedra que golpeó Tunguska, en Siberia en 1908, quemando bosques y aplastando árboles a través de miles de millas cuadradas, se cree que fue de entre 60 y 190 metros de ancho.

De acuerdo con datos del Space.com, un asteroide tendría que medir más de un kilómetro de ancho para tener la fuerza de acabar con la humanidad.​​