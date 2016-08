Zuria Vega revela el sexo de su bebé

​Hace una semana Alberto Guerra daba una pista del sexo del bebé que espera al lado de Zuria Vega y, hoy, nos enteramos que sí, ¡es niña! A unos días de que su esposo evidenciará que tendría otra hija, la actriz rompió su silencio y con una tierna foto de su abultada pancita y un lindo mensaje sobre la aventura de la maternidad reveló que está feliz por la llegada de su primera hija a quien llamará Lúa.

“Me parece increíble y, a veces me cuesta creerlo todavía, mientras más crece mi panza más crece mi amor por ti. Volver a conocer, aceptar, querer y reconectar con tu cuerpo desde un lugar desconocido, nuevo, muchos cambios que asimilar que emocionan y asustan. El embarazo me ha conectado de forma aún más fuerte con mi género, femenino, poderoso y valiente”, escribió en la primera parte del mensaje, donde admite que aunque su cuerpo ha experimentado varios cambios, ella está encantada con el milagro de la vida.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJvcvItDStI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Me parece increíble y a veces me cuesta creerlo todavía , mientras más crece mi panza más crece mi amor por ti. Volver a conocer ,aceptar ,querer y reconectar con tu cuerpo desde un lugar desconocido, nuevo, muchos cambios que asimilar que emocionan y asustan . El embarazo me ha conectado de forma aún más fuerte con mi género, femenino, poderoso y valiente. Me siento plena ,feliz y emocionada, a veces perdida pero ahí está mi esposo maravilloso que me apoya, me ama y comparte todo este proceso conmigo que es tan suyo como mío , mis amigas han jugado un rol importantísimo también, sobre todo con las que estoy compartiendo esta etapa, nos contamos, desahogamos y reímos juntas . Me siento afortunada, más plena y fuerte que nunca . Gracias por elegirnos como tus papas, te esperamos con ansias Lúa hermosa 💕👶🏻</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por ↠zuriavvega↞☪ (@zuriavvega) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-30T17:34:12+00:00">30 de Ago de 2016 a la(s) 10:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Pero Zuria no está sola en esta aventura, de su mano, va su esposo, Alberto Guerra quien ya es papá y quien la orienta cuando ella se siente en terreno desconocido: “Me siento plena, feliz y emocionada, a veces perdida pero ahí está mi esposo maravilloso que me apoya, me ama y comparte todo este proceso conmigo que es tan suyo como mío. Mis amigas han jugado un rol importantísimo también, sobre todo con las que estoy compartiendo esta etapa, nos contamos, desahogamos y reímos juntas”.

Por último, la protagonista de Qué pobres tan ricos, compartió el sexo y el nombre que eligieron para la pequeña: “Me siento afortunada, más plena y fuerte que nunca. Gracias por elegirnos como tus papás, te esperamos con ansias Lúa hermosa”, finalizó.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJhBomEBuQD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Amor...es.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Alberto Guerra (@el_guerra) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-25T03:08:01+00:00">24 de Ago de 2016 a la(s) 8:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

La imagen que acompañó este entrañable mensaje fue una en la que presume su pancita de 20 semanas de embarazo y en la que sus nuevas curvas saltan a la vista. Por su parte, el orgulloso esposo de la actriz compartió una foto en la que le agradeció por siempre estar a su lado: “Gracias amor mío por una aventura más. Por caminar juntos, de eso se trata todo. Ya es hora de regresar a casa. Siempre”, escribió el actor.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJt-WH5BEFP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Gracias amor mío por una aventura mas. Por caminar juntos, de eso se trata todo. Ya es hora de regresar a casa. Siempre.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Alberto Guerra (@el_guerra) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-30T03:49:24+00:00">29 de Ago de 2016 a la(s) 8:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

​