Consejo de Ciencia y Tecnología reestructura sus centros

​El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) anunció la renovación estructural de cinco de sus áreas, a fin de promover una mayor cooperación dentro de los sectores prioritarios para México. El director adjunto de Centros de Investigación del Conacyt, Sergio Hernández Vázquez, dijo que las plazas que presentarán cambios son Manufactura avanzada y procesos industriales; Física, matemáticas aplicadas y ciencia de datos.

Así como Producción de alimentos, desarrollo sustentable y biotecnología; Política pública y desarrollo regional, e Historia y antropología social, que además contarán con subdivisiones. En entrevista con la Agencia Informativa del Conacyt, Hernández Vázquez recordó que antes los 27 centros estaban organizados en ciencias exactas, desarrollo tecnológico y ciencias sociales.

“La idea de esta reorganización es hacer una política pública con el sistema de centros Conacyt y encaminar dicho sistema a atender las necesidades actuales”, subrayó. Informó que en promedio cada una de las cinco coordinaciones trabajará con cuatro o seis centros, tal es el caso del área de Manufactura avanzada y procesos industriales, en donde está el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi).

Asimismo, el Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq), el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav) y la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa). El funcionario señaló que a través de dicho cambio estructural se fortalecerán los vínculos de trabajo entre los investigadores y los centros, con el objetivo de incrementar las colaboraciones y desarrollar grandes proyectos de impacto social.

“Esta reorganización de los centros Conacyt no implica de ninguna manera fusiones ni desapariciones de centros, no se verán afectados en su forma jurídica ni en su personal, no habrá despidos”, aclaró. Hernández Vázquez refirió que a nivel mundial las prácticas en ciencia y tecnología destacan por su trabajo en equipo, mediante de redes de cooperación globales entre diversas instituciones, para impedir duplicidades y optimizar recursos.​