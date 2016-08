Descubren reptil volador del tamaño de un gato de hace 77 millones de años

​Un pequeño pterosaurio de cuerpo poco común, un reptil volador del Cretácico que vivió hace unos 77 millones de años, es el primero en su clase descubierto en la costa oeste de América del Norte. Los pterosaurios son los primeros vertebrados que se sabe que han evolucionado con el vuelo propulsado.

El espécimen es inusual ya que la mayoría de los pterosaurios del Cretácico Superior eran mucho más grandes, con una envergadura de entre cuatro y once metros (la mayor de las cuales tenía la envergadura de un avión pequeño), mientras que este nuevo espécimen tan sólo alcanza los 1,5 metros.

Los fósiles de este animal son los primeros restos asociados de un pequeño pterosaurio de este tiempo, e incluyen el húmero, las vértebras dorsales (incluyendo tres vértebras fusionadas) y otros fragmentos. Han sido identificadas como pertenecientes a un pterosaurio azhdarchoide, un grupo de reptiles voladores con alas cortas y sin dientes que dominó la etapa final de la evolución del pterosaurio.

Estudios previos sugerían que los cielos del Cretácico Tardío estaban ocupados solamente por especies mucho más grandes de pterosaurios y aves, pero este nuevo hallazgo publicado en la revista de la Royal Society Open Science, proporciona información crucial acerca de la diversidad y el éxito de los pterosaurios del Cretácico tardío.

La autora principal del estudio, Elizabeth Martin-Silverstone, estudiante de doctorado en Paleobiología de la Universidad de Southampton, dijo: "Esto nuevo pterosaurio es emocionante, porque sugiere que los pequeños pterosaurios estuvieron presentes durante todo el camino hasta el final del Cretácico, y no fueron desplazados por las aves. Los huesos huecos de los pterosaurios están notoriamente mal conservados, y los animales más grandes parece que están preservados preferentemente en los ecosistemas del Cretácico Tardío de edad similar de América del Norte. Esto sugiere que un pequeño pterosaurio se conservaría en muy raras ocasiones, pero no necesariamente que no existan".

Los fragmentos fósiles fueron encontrados en la isla de Hornby en la Columbia Británica en 2009 por un coleccionista y voluntario del Royal British Columbia Museum, pero no han sido analizados en profundidad hasta ahora.

Mark Witton, de la Universidad de Portsmouth y couator de la investigación, dijo: "El espécimen está lejos de ser el más bonito fósil de pterosaurio completo que se ha visto, pero es significativo encontrar fósiles, porque sus esqueletos fueron ligeros y frágiles, y los más pequeños son los más raros de todos. Mediante el examen de la estructura ósea interna y la fusión de vértebras, pudimos ver que, a pesar de su pequeño tamaño, el animal estaba casi completamente desarrollado, y parece ser genuinamente una especie pequeña, y no sólo una cría de un pterosaurio más grande".

