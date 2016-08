Ópera de Bellas Artes se abrirá a capital privado

​Aunque las autoridades insisten en que el panorama que vive la ópera en México es alentador, a partir de 2017 se modificará su esquema de financiamiento y pasarán del subsidio estatal a un esquema mixto, que combinará los recursos federales con apoyos provenientes de la iniciativa privada, como lo hacen desde hace tiempo grandes teatros del mundo como el MET de Nueva York.

Con esto, aseguran, será posible incrementar potencialmente las producciones artísticas, así como la contratación de estrellas internacionales, revelaron a Excélsior Sergio Ramírez Cárdenas, subdirector Artístico de la Ópera de Bellas Artes y Lourdes Ambriz, directora de la OBA, quienes detallaron que este año trabajaron con 37 millones de pesos, los cuales debieron estirarse para montar apenas seis producciones.

Con el apoyo de la iniciativa privada, ambos funcionarios se mostraron confiados en la posibilidad de multiplicar el número de producciones en el palacio de mármol, así como en otros escenarios del país y en el número de cantantes internacionales. "El enfoque que le queremos dar es mediante la creación de patronatos que apoyen a la ópera de Bellas Artes; no queremos hacer un cambio orgánico institucional, sino más bien una entidad que desde fuera pueda apoyar las producciones de ópera", explicó Ramírez Cárdenas.

¿Cuándo arrancaría este proyecto?, se le inquirió. "Lo ideal sería arrancar a inicio del próximo año; es algo que está en proceso de construcción y que se está perfilando a nivel macro, de la Secretaría de Cultura, porque no somos la única institución".

Inmersos en el mercado global

A pesar de las cancelaciones y críticas a su programación, los funcionarios culturales consideran que existe un saldo positivo.

A dos meses de que Lourdes Ambriz cumpla un año al frente de la Ópera de Bellas Artes, Sergio Ramírez Cárdenas considera que la oferta, la calidad y el nivel de la ópera en Bellas Artes registra un balance positivo. "En realidad, hemos ofrecido ópera de muy buena calidad y estamos contentos con la respuesta del público porque ha agradecido la programación y esperamos seguir en esa tónica", añadió Ambriz.

¿Un balance positivo pese a las cancelaciones?, se le inquirió a Cárdenas. "No hubo cancelaciones en la programación, sólo planes que no se concretaron, pero no cancelamos, es un plan original que se fue ajustando".

¿Aunque ese plan se anunció oficialmente? "Todos los planes se ajustan".

¿No cuentan las cancelaciones en el Auditorio Nacional y en escenarios fuera de la Ciudad de México? "La temporada se hizo tal cual y los ajustes tuvieron que ver con entidades con que trabajamos en conjunto. Pero la idea es incrementar el número de funciones en la ciudad y en el interior del país", terció Ambriz.

​