Selena Gomez hace un alto total en su carrera para atender el Lupus que padece

​Fue en octubre de 2015 cuando la cantante Selena Gomez anunció a través de la revista Billboard que padece Lupus y que, debido a esta enfermedad, tuvo que recibir quimioterapia. Ha casi un año de haber admitido que lucha contra este mal, que produce alteraciones inmunológicas, la cantante anuncia que ha decido apartarse de los escenarios por un tiempo para hacer frente a esta situación.

A través de un comunicado, la cantante anunció que suspenderá su gira Revival para enfocarse en el cuidado de su salud: “Como muchos de ustedes saben, hace un año revelé que tengo Lupus, una enfermedad que puede afectar a la gente de diferentes maneras. He descubierto que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión son efectos secundarios y estos pueden representar un nuevo desafío para mí. Quiero ser proactiva y centrarme en el cuidado de mi salud y felicidad, por ende he decidido que el mejor camino es tomarme un tiempo libre”, se lee en el documento difundido por People.

En este anuncio, Selena no quiso dejar fuera a sus seguidores quienes han estado siempre al pendiente de ella, pero que, según dice, sabrán comprenderla en estos momentos. “Gracias a todos mis fans por su apoyo. Ya saben lo especiales que son para mí, pero necesito hacer frente a esta situación y asegurarme de que estoy haciendo todo lo posible para estar y sentirme lo mejor posible. Sé que no estoy sola y, compartiendo lo que hago, espero que otros se animen a hacer frente a sus propios problemas”, dijo.

Los últimos meses, la cantante ha estado inmersa en su tour, un trabajo que pudo desatar algunos de los nuevos síntomas de la enfermedad. Al menos, eso dejo ver hace unas semanas cuando publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que agradecía a su público, pero reconocía que las cosas no iban bien: “No me gusta ser negativa con nada de lo que hago. Estoy agradecida por cada momento que he disfrutado aquí; Indonesia lo diste todo y fuiste muy inspirador. Los quiero”, escribió.

La enfermedad de Lupus se caracteriza por atacar el sistema inmune que se encarga de defender el cuerpo de infecciones y bacterias. Los principales síntomas son fatiga extrema, dolores en las articulaciones, hinchazón y salpullido en algunas áreas del rostro (nariz y mejillas principalmente).

