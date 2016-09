Usó Ayuntamiento fuerza pública en intento de despojo

​Durante la mañana del miércoles, elementos de la Policía Municipal acompañaron a funcionarios del Gobierno local y del DIF que confrontaron a una ciudadana en la colonia Solidaridad y a quien sacaron de su propio terreno bajo el argumento de que le pertenece al municipio y que reabrirán un jardín de niños en el lugar.

Habitantes de la colonia reprobaron el actuar del titular de Gobernación, Javier León Ordóñez, quien a decir de los afectados los intimidó con proceder bajo acciones “penales”, al reclamar un terreno que cuenta con documentación en orden y atribuida a un particular.

El contexto del asunto se remonta al año 1999, cuando Juana Ríos Cirilo (hoy, finada) prestó su terreno ubicado en la calle Xalapa, de la colonia Solidaridad, para que se estableciera provisionalmente el Caic–Dif “Barney”.

Su hija, Juanita Pacheco Ríos, explicó que en aquel entonces el jardín de niños tenía su terreno cerca del río, pero que no había sido edificado, por lo que las maestras, habitantes de la colonia y la señora Juana contribuyeron para que se formara un aula en su propiedad.

La idea era que provisionalmente funcionara el kínder mientras se construía el plantel definitivo, pero con el paso de los años esto nunca sucedió. De acuerdo a un oficio con sello de la presidencia municipal del doctor Raúl Delgado Montalvo (1998–2000), el municipio fue notificado de que el terreno era prestado.

Los años pasaron y cerca del 2011, durante la administración de Alejandro Torruco Vera, el jardín de niños “Barney” cerró y desde entonces permaneció en el abandono. “Se robaron el material que había, la grava, láminas, todo”, agregó la familia de Juanita Pacheco.

El terreno, durante el transcurso de los años, fue cedido en vida por la señora Juana a su esposo Pablo Pacheco Roque, quien recientemente se lo cedió a la hija de ambos, Juanita Pacheco Ríos, de 20 años de edad.

De acuerdo al contrato de cesión de derechos, el terreno de 442 metros cuadrados que incluye una construcción de tabique y concreto con láminas de zinc, ubicado en el terreno 14, manzana 3, le fue entregado a la joven hace 2 años, al cumplir la mayoría de edad.

En días recientes, su padre, el señor Pablo, comenzó a limpiar el terreno y a reparar los cercos, pero el miércoles por la mañana fue “denunciado” por una habitante del lugar, de nombre Alicia Ortiz Aguilar, conocida representante del PRI, de modo que la Policía Municipal y el titular de Gobernación llegaron acompañados de personal del DIF.

“Estoy muy molesto porque cuando uno pide un auxilio no se presentan y ahorita sí vienen”, sentenció don Pablo Pacheco. “Me hubieran citado en el municipio y les llevo los papeles”, agregó la joven, propietaria legal del terreno.

Respecto a la acusación de la señora Ortiz Aguilar, indicaron que la ciudadana está enterada de la situación de préstamo del terreno, pues su firma incluso aparece en un oficio en donde se solicita apoyo para el kínder y se aclara dicho punto, por lo que lamentaron que el acto haya sido de mala fe.

Juanita Pacheco mostró a PRESENCIA documentación oficial de la Dirección General de Procedimientos Agrarios, que incluye croquis del terreno, oficios en los que demuestra la notificación al Ayuntamiento de que el terreno del kínder era prestado, así como el contrato de cesión de derechos, con lo que demostró legalmente la propiedad del lugar.

“Nos dijeron que quieren reabrir el kínder y que no lo habían hecho antes por falta de recursos, me parece bien, pero que construyan en su terreno si de verdad quieren hacer un bien, porque aquí no les pertenece a ellos”, advirtió la joven.

A pesar del uso de la fuerza pública por el hecho de que su padre limpiara un predio que le corresponde, la entrevistada dijo no tener miedo: “No tengo miedo porque tengo papeles, el terreno es mío, nunca perteneció al DIF o al municipio”.

Juanita Pacheco también agregó que se le intentó intimidar al comentar el titular de Gobernación que este tipo de asuntos eran de carácter penal, cuando se trata de un problema civil, de tierras. Sin embargo, ahora con la revisión de la documentación, la muchacha descubrió que también es propietaria de parte de la calle, principal acceso a la colonia Solidaridad, pues nunca se hizo el deslinde para la vía de comunicación.

“Mi mamá (quien falleció hace más de un año) era muy buena y querida por todos en Solidaridad, por eso prestó su terreno”, comentó la entrevistada. “Cuando se iban se decían entre ellos ¿verdad licenciada que vamos a abrir el kínder? Y la mujer le contestaba que sí, que ella se iba a encargar”.

El jardín de niños “Barney” está en el olvido desde el 2011 a la fecha, de los cuales, tres años han correspondido a la administración de Daniel Martínez González. Durante este tiempo, el DIF municipal se ha visto envuelto en escándalos por mal trato a profesoras del propio DIF, desperdicio de “lechitas” y entrega de alimentos de dudosa calidad a los escolares.

Por tal motivo, la familia Pacheco Ríos se pregunta por qué de improviso se interesó el DIF en el terreno que estuvo olvidado por años y que, además, nunca le perteneció al municipio. Ahora la joven fue citada este jueves en el palacio municipal, sin embargo, advirtió que no dejará que le quiten su propiedad de esa forma, pues es el patrimonio que le heredó su madre.

​