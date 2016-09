Rehabilitación de las escolleras terminaría en diciembre o enero del 2017

​La rehabilitación de las escolleras de Coatzacoalcos terminará en diciembre de este año, afirmó el director de la Administración Portuario Integral (API), Ovidio Noval Nicolau.

En entrevista, dijo que han tenido dificultades para el traslado de las piedras y la elaboración de tetrápodos.

“Estimamos que por ahí de octubre, ya podamos inaugurar la de Allende, por lo que toca a la de Coatzacoalcos esa lo que se va a rehabilitar es la parte donde está el faro y ahí lo que hay que hacer es la fabricación de tetrápodos que son de concreto y su fabricación por parte de la empresa contratista se está haciendo ahí mismo en API, pero debemos tener cuidado que no deben tener defectos porque con el movimiento del agua su duración es menor”, expresó.

Noval Nicolau aclaró que si los trabajos no concluyen en este año se abrirá parcialmente el paseo de las escolleras.

El funcionario señaló que en las escolleras de Coatzacoalcos se invierten alrededor de 28 millones de pesos mientras que en la otra fueron destinados más de 60 millones, incluyendo la rehabilitación del paseo.

Por otro lado, el director de API expuso que el movimiento portuario ha disminuido en comparación con el año pasado debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha perforado menos pozos.

“Existen algunos productos que no se han traído como varita, sal, etc porque son productos que utiliza Pemex y si no perforan pozos no requiere esos productos y por tanto no se importa. Por otro lado, ha habido bajas en la exportación de Pemex de petróleo del Istmo y Olmeca, entonces esto ha sido una parte importante que nos ha generado disminuciones entre cuatro y cinco por ciento, pero hemos tratado de diversificar la carga para ver si logramos nuevos clientes y reponer esa baja”, apuntó.





































​