Exigen la renuncia de Massieu por permitir un atropello a la dignidad con la visita de Trump

​La conferencia de prensa del Presidente Enrique Peña Nieto y el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos Donald Trump duró 25 minutos y 15 segundos.

Un tiempo largo para los que esperaban algún reclamo hacia el magnate por los insultos hacia los mexicanos hechos en campaña, como largo, también, resultó para quienes suponían que habría una propuesta concreta de Trump.

Sobre la, aún difícil de imaginar, intención de construir un muro, el hombre de un metro 88 centímetros se limitó a confirmar que se discutió durante la reunión privada con Peña, mas no quién pagaría, aclaró, en respuesta a una de las escasas preguntas que se le permitieron a las prensa.

Los discursos se hicieron después de haber sostenido una reunión privada, en la que la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, estuvo presente.

Fue ella quien saldría en su cuenta de Twitter a decir, después del encuentro, que Peña expresó a Trump el “agravio e indignación” que sienten los mexicanos por sus insultos.

Y es ella una de las responsables de haberle girado una invitación al empresario rubio platinado con aspiraciones presidenciales.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, una de las dos cámaras del Congreso que se encarga de la diplomacia del país, responsabilizó a Massieu de permitir un atropello a la dignidad de los mexicanos con la visita de Trump. Por lo que exigió su renuncia.

“Yo creo que si hubiera un mínimo de respeto, por nuestro país y los mexicanos, la renuncia de la Secretaría de Relaciones Exteriores ya debería estar en el escritorio del Presidente de la República”, dijo Cuevas.

La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que el encuentro fue una violación a las nociones básicas de la diplomacia: no se dialoga con quien te insulta, un Presidente interactúa con homólogos, no con candidatos, y no se antepone un encuentro a la dignidad de los mexicanos, enumeró.

Durante la conferencia conjunta Peña Nieto insistió en que la visita de Trump no sería la única, si Hillary Clinton, candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, también acepta la invitación hecha por la Cancillería.

Pero Trump fue quien aceptó la invitación de un zarpazo, en el mismo día que daría su discurso sobre inmigración en la ciudad de Phoenix, Arizona. Las controvertidas promesas de campaña no tardaron en salir a relucir. El candidato abogó por la salida de los indocumentados, alrededor de 11 millones en ese país.

¿Quién asesoró al Presidente Peña para recibir a Trump? Además de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el mandatario cuenta con un Jefe de Asesores. Carlos Pérez Verdía Canales ocupa desde mayo ese cargo por el que devenga 203 mil pesos mensuales.

En su curriculum refiere contar con una licenciatura en Economía por la Universidad Iberoamericana y un doctorado de la misma materia por la Universidad de Chicago. Pero el Registro de Profesionistas de la a Secretaría de Educación Pública sólo reconoce su cédula profesional de la licenciatura, según constató SinEmbargo.

Con Trump enfrente, Peña Nieto evitó cualquier reclamo por los insultos hechos a la población. Los calificó como malos entendidos. Detrás de las palabras pronunciadas está Ilhuicamina Díaz Méndez, encargado de los discursos de Peña desde que era Gobernador del Estado de México, quien percibe un sueldo de 192 mil pesos mensuales.

Cuevas mencionó que los discursos del Presidente contienen serias deficiencias. Y en el caso del de ayer hubo una falta de empatía con el propio pueblo de México.

“No se puede hablar de dignidad y soberanía cuando se están dejando a un lado los temas que nos duelen, y pasan cosas intolerables [a raíz de los insultos de Trump]”, dijo la Senadora.

Trump cumplió su compromiso de acudir a la cita presidencial sin ofrecer una disculpa y después salió de Los Pinos en un helicóptero ofrecido por el propio Peña Nieto para llegar al aeropuerto, y cumplir con su cita en Phoenix.

El jefe de la bancada del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich, expuso que los funcionarios encargados de una mala asesoría deberían ser destituidos, junto con la Canciller “por decoro y dignidad”.

Sin embargo, más allá del caso concreto de Pérez Verdía y Díaz Méndez, hizo énfasis en que es el Presidente quien toma las decisiones finales.“Trump se aprovechó de la falta de oficio del Presidente y de la Canciller, ahora sí que los chamaqueó”, dijo Castañeda.

TORMENTA Y GEOPOLÍTICA

El editorial del diario estadounidense New York Times de este jueves acusa a Donald Trump de realizar propuestas vacías, como las tormentas que, aunque vacías en su centro, realizan mucho daño.

Sobre sus efectos en México, la presencia de Trump podría acabar con los seguidores peñistas, consideró el Diputado Federal miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores Guadalupe Acosta Naranjo: “Se formó una tormenta perfecta con un encuentro que fue muy mal manejado. Inoportuno”.

Sólo el 29 por ciento de los mexicanos respalda al mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con una encuesta del diario El Universal publicada en julio.

En términos generales. Las expectativas de que el PRI, un partido de más de 80 años, utilizara su experiencia de Gobierno en su retorno a la Presidencia no se han cumplido.

El actual gabinete se muestra “rebasado” por las problemáticas económica, política y social del país, consideró el profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Alberto Aziz Nassif, quien agregó que la Presidencia y su gabinete buscan resolver con “campañas publicitarias” los problemas reales que enfrenta el país.

“Se vendió el regreso del PRI como que regresaban ‘los que saben’, los que tienen experiencia, pues no se ha visto. Están rebasados”, dijo.

Por otro lado, es difícil prever cómo la recepción de Trump influirá en los votantes hispanos de cara a las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos. En términos generales, el republicano lleva las de perder.

El sitio de noticias y encuestas RealClearPolitics refirió que Trump se haya atrás en la carrera presidencial, con el 43.4 por ciento de las intenciones de voto frente al 49. 2 por ciento de Hillary Clinton.

¿Cómo afecta la reunión de Trump a las relaciones bilaterales? Nada, o casi nada, aseguró el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Jorge Chabat, para quien el peso de la investidura presidencial hará que Trump matice su discurso, tal como lo hizo en Los Pinos, en caso de que legue a la Casa Blanca.

Trump dijo en su visita a México que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) benefició más a México que a Estados Unidos, y que necesita mejorarse. No es la primera vez que un candidato estadounidense lo dice, recordó Chabat: “Obama también dijo que iba a revisarlo… Y luego no revisó nada”.

México es el tercer socio en el intercambio de bienes y servicios de Estados Unidos, un intercambio que en 2015 ascendió a 583.6 mil millones de dólares, de acuerdo con la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

La importancia de la alianza binacional también abarca los temas de seguridad y migración. Más de un millón de personas cruzan de forma legal cada día la frontera binacional de 3 mil 169 kilómetros. Ninguno de los dos países puede darse el lujo de pelear con el otro.

“Se nos olvida que el muro ya existe en la frontera. Y hasta doble muro. Lo hizo Clinton. Sucede que el estadounidense promedio no lo sabe”, opinó Chabat.