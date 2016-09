Hillary Clinton, atacó a su rival Trump al que criticó por el doble discurso

​La campaña de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, atacó este viernes a su rival Donald Trump al que criticó por el doble discurso que ha mantenido desde que inició la búsqueda de la nominación republicana.

"Imagine un presidente prometiendo hacer que otro país pague por la pieza central de su agenda", cuestiona la campaña demócrata en un comercial con un texto escrito en letras blancas sobre un fondo negro.

La frase es en torno a la propuesta de Trump para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, gobierno que además deberá pagar esa construcción, según el candidato republicano.

En el comercial, Trump aparece en una imagen de archivo de un mitin político en el que pregunta en dos ocasiones a los asistentes ¿quién pagará por la construcción (del muro)?, y después se lleva una mano al odio, pretendiendo no escuchar la clamorosa respuesta de "México!, México!".

En el mensaje, la campaña demócrata acusó a Trump de mentir ante los mexicanos, al asegurar durante su aparición al lado del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que el tema del muro fue discutido durante el encuentro que sostuvieron el miércoles pasado, pero no así quién pagará.

Sin embargo, el presidente Peña Nieto dijo en una entrevista posterior que durante el encuentro con Trump, celebrado en la residencia oficial de Los Pinos, fue "enfático y claro" en que México no pagará el muro, que pretende construir el republicano de ganar las elecciones de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre.

El mismo miércoles, horas después de su viaje a México, en un discurso ofrecido en Arizona para presentar su propuesta de política migratoria, Trump insistió en que México será quien pague por la barda fronteriza.

El comercial de la campaña demócrata señaló que "como candidato, Donald Trump nos ha avergonzando ya en el escenario mundial, imagínelo como presidente" de Estados Unidos.

