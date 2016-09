Así es como Britney Spears nos advierte que estará soltera para siempre

​Britney Spears protagonizó la edición más reciente de Marie Claire UK y aprovechó para hablar sobre una cita reciente en la que no le fue muy bien… ¡Nada bien!

En la entrevista Spears reveló, "Tuve una muy mala cita. Salió muy mal. He estado soltera por años, y tuve una cita con un tipo que me gustaba. Estaba ansiosa, preocupada de que no le gustara. Fuimos al cine, pero me di cuenta inmediatamente de que no estaba funcionando. Fue incómodo. Así que después de la película, regresé a casa y eso fue todo. Simplemente no funcionó… Yo no le gustaba tanto. A mí él me gustaba. Él lo sabía. Pero definitivamente no se sentía igual. Le sucede a todo el mundo. Ser famoso no te hace diferente".

La eterna princesa del pop también le dijo a la revista que la mejor relación que ha tenido jamás es la que tiene con sus dos hijos, Jayden James y Sean Preston, quienes la acompañaron en el Today Show la mañana de este jueves.

Pero esta no es la primera vez que Spears nos advierte sobre su mala relación con los hombre adultos. Durante su participación en el Carpool Karaoke con James Corden también aseguró, "Creo que no voy a repetir mis experiencias anteriores con los hombres, y tampoco voy a casarme de nuevo, he acabado con todo eso. Puede que tenga algo esporádico, pero no voy a casarme con nadie, no creo en el matrimonio".

Sin embargo, también dejó claro que no le molestaría aumentar su lista de retoños. "Mis hijos tienen nueve y diez años, ¡ya no son unos bebés! Quiero tener más, me gustaría tener tres más, pero primero tengo que encontrar al hombre adecuado y después... ya sabes", aseguró Brit a Corden.

