Fernanda Castillo y su transformación para interpretar a Mónica Robles ¡tuvo que bajar 10 kilos!

​Para dar vida a este personaje que la catapultó a la fama, la actriz tuvo que hacer varios sacrificios, como modificar su estilo de vida y adquirir una figura mucho más atlética a la que lucía en sus inicios

Desde que era muy pequeña, Fernanda Castillo supo que su destino estaba en la actuación, sin embargo, no contaba con que, para algunos sus características físicas no entraban dentro de los estándares de belleza, una situación que con valentía enfrentó y logró romper para imponer su talento. Hoy la vemos triunfar con su papel de Mónica Robles en El Señor de los Cielo, pero para llegar a esta etapa, la actriz tuvo que sacrificar su curvilínea figura, pues bajó más de 10 kilos.

Siempre con la mejor actitud, este reto de modificar su anatomía con ejercicios y dieta, no fue una factor negativo para ella, todo lo contrario: “Bajé de peso 10 kilos para hacer el personaje de Mónica Robles y eso ha atraído muchas cosas como empoderarme, yo no soy otra persona, creo que la gente me ve más”, declaró la actriz a JDS.

Ha sido gracias a este personaje que Fernanda ha adquirido un saludable estilo de vida que la mantiene espectacular. Para esta red carpet, la actriz eligió un conjunto de crop top y pantalón rojo que lució, de la mano de su novio Erik Hayser, a quien el amor se le nota a leguas: “El compromiso es enorme desde que nos conocimos, desde el día que la conocí yo le dije ‘yo quiero pasar el resto de mi vida contigo’, después de eso ¿qué más necesitamos?”, reveló el protagonista de Camelia la texana.

Así, de la mano, la pareja realiza la gira de la obra de teatro Wake up woman, con la que llevan al límite al espectador y con la que quieren hacer conciencia de la violencia de género. Además de este proyecto, Fernanda también promociona la cinta No manches Frida, así que, dice, que aunque sí quiere tener hijos con el actor, reconoce que no es el momento.

“No andamos teniendo tanto tiempo para tener hijos ahorita, pero la verdad es que estamos muy contentos como estamos, qué bueno que podemos estar juntos y que no necesitamos ni una ceremonia, ni unos hijos que nos comprometan a ella”, finalizó Fernanda.

