Famosos que han mostrado rechazo hacia los mexicanos

​Medio México ama las canciones de Enrique Bunbury, pero recuerdan cuando contó que de las groupies, las peores eran las mexicanas y todo porque las mexicanas por lo general son bastante feas .

El automovilísta y periodista, Jeremy Clarkson estaba en una eterna charla sobre las características del auto deportivo Mastretta MXT, de fabricación mexicana y su reflexión fue decir que para evitar coches así, La única solución que puedo ver es una bomba, inmediata y exhaustiva a México. No sólo sería un castigo por su golpeada contabilidad, sino que también sería un factor para aquellos que en el futuro piensen: ah, no me molestaré en pagar mi hipoteca, prefiero malgastar mi dinero .

El periodista Jorge Lafauci, contó, supuestamente bajo los efectos de alguna droga, que la gente más fea del mundo está en México. No lo digan al aire porque lo van a ver los mexicanos. La gente que está linda está en la televisión pero no en la calle .

Jamás lo olvidarán! Cuando Tiziano Ferro dijo en un porgrama de televisión, en vivo, que No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto...¿me entiendes? pues tienen bigote. Entiendo y lo siento, pero ¡incluso ellas lo saben! .

La ex conductora del programa Fashion Police, Kelly Osbourne, incendió las redes sociales tras sus comentarios tratando de defender a los latinos frente a las declaraciones xenofóbicas del candidato a la presidencia estadounidense, Donald Trump. La hija del cantante Ozzy Osbourne se presentó en el programa de televisión The View , transmitido por la cadena ABC, donde terminaron hablando sobre el candidato republicano a lo que ella terminó diciendo: ¿De qué manera cree que la gente va a querer votar por él si llamó a los latinos violadores y asesinos? Si sacas a todos los latinos de este país, ¿entonces quién va a limpiar tu escusado, Donald Trump?

El magnate estadounidense Donald Trump siempre ha hablado muy mal de México. De inicio, una de sus primeras declaraciones fue que El sistema jurídico mexicano es corrupto, como es gran parte de México. Págenme el dinero que se me debe ahora y dejen de mandar criminales hacia nuestra frontera . Más tarde despotricó contra la sociedad y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Al asegurar que quiere ser presidente de Estados Unidos, su principal objetivo será construir un gran muro en la frontera sur, y haré que México pague por él .

La columnista estadounidense Ann Coulter dijo, sin medir palabra alguna, que "Te tengo un consejo. Si no quieres acabar asesinado por el Estado Islámico no viajes a Siria, pero si no quieres ser asesinado por un mexicano no hay nada que pueda decirte". Y añadió: "Cuando traes a esa gente, traes con ellos su cultura. Y con ello vienen asesinatos de honor, tíos que violan a sus sobrinas, contaminación, el impago de impuestos, y el soborno a autoridades gubernamentales. Eso no es nuestra cultura".

