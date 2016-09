Indignación en Italia por la portada de Charlie Hebdo sobre el terremoto

​Una viñeta de la revista satírica francesa Charlie Hebdo sobre el terremoto que el pasado 24 de agosto causó la muerte de 294 personas en Italia indignó este país, mientras la embajada gala en Roma tomó su distancia de ese contenido.

Titulada “Terremoto a la italiana”, la caricatura fue publicada en el último número de la revista, que el año pasado fue objeto de un atentado del extremismo islámico.

La viñeta compara a las víctimas del sismo con platos típicos italianos al mostrar a un hombre ensangrentado con la frase “penne en salsa de tomate”, a una mujer cubierta de polvo con “penne gratinado” y personas sepultadas bajo los escombros con “lasagna”.

En el mismo número aparece un comentario irónico que dice: “Casi 300 muertos por un terremoto en Italia. Todavía no se sabe si el sismo gritó ‘Alá Akbar’ (Dios es grande) antes de temblar”.

Tras las protestas en su página web, la revista respondió con otra caricatura en Facebook con el escrito: “Italianos, no es Charlie Hebdo la que construye sus casas, sino la mafia”.

Por su parte, la embajada francesa en Roma dijo en una nota que “el terremoto que afectó a Italia central el pasado 24 de agosto es una inmensa tragedia. Estamos al lado de Italia en esta prueba. Francia ha expresado su sincero pésame a las autoridades italianas y al pueblo y ha ofrecido su ayuda”.

Sin embargo, la legación precisó que “las opiniones expresadas por periodistas son libres” y que “el dibujo de Charlie Hebdo no representa la posición de Francia”.

Al respecto, Sergio Pirozzi, alcalde de Amatrice -el pueblo más golpeado por el sismo-, dijo que aunque la ironía es bienvendida, no es admisible hacerla a costa de los muertos, ni sobre las desgracias humanas.

“Sabremos mostrar que el pueblo italiano es un gran pueblo. Lo ha sido durante la emergencia y lo será durante la reconstrucción”, afirmó el funcionario.

La caricatura fue criticada unánimemente por las fuerzas políticas italianas.

“La viñeta de Charlie Hebdo es de pésimo gusto, hecha por quien no solamente no tiene creatividad, sino ni siquiera sensibilidad”, afirmó Edoardo Patriarca, diputado del gubernamental Partido Democrático.

“La sátira debería hacer sonreír y reflexionar, pero esta solamente causa vergüenza”, escribió Giovanni Toti, gobernador de Liguria y consejero político del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

Mientras que el senador Renato Schifani consideró al hecho como “una ofensa intolerable y vergonzosa”.

“Charlie Hebdo publica una viñeta satírica sobre los muertos italianos del terremoto. No hace reír, no es sagaz, no es ni siquiera humor negro. Es solamente fea. Se ve que la hizo un idiota”, escribió en Facebook la presidenta del derechista partido Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

