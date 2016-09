Fuerte sismo en Oklahoma deja daños materiales

​Al menos un edificio se ha derrumbado hoy en la localidad de Pawnee y hay daños estructurales en otros tras un temblor de magnitud 5.6, según informó el canal local de la Fox en la ciudad de Tulsa.

Un sismo de magnitud de 5.6 ocurrió hoy en el estado de Oklahoma y se llegó a sentir en zonas vecinas de Texas, informó el Servicio Geológico Nacional (USGS).

El epicentro se situó a 14 kilómetros al noroeste de la localidad de Pawnee (Oklahoma) a una profundidad de 6.6 kilómetros.

Oklahoma es una zona con alta actividad sísmica, aunque los temblores suelen tener una intensidad baja.

El temblor que se produjo relativamente cerca de la ciudad de Tulsa, la más poblada del estado.

El temblor ha tenido, en datos preliminares, la misma magnitud que el terremoto de noviembre 2011, que marcó un récord histórico y ocurrió cerca de pozos de fractura hidráulica o ‘fracking’.

Los expertos consideran que el número de terremotos en el estado de Oklahoma se ha multiplicado por esta práctica, pero la magnitud suele ser mucho más baja y rondar los 3 grados Richter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">UPDATE: <a href="https://twitter.com/boberryIII">@boberryIII</a> tweeted this picture to our affiliate <a href="https://twitter.com/NEWS9">@NEWS9</a> in Oklahoma City. <a href="https://t.co/AwwBQiOseF">pic.twitter.com/AwwBQiOseF</a></p>— CBSDFW (@CBSDFW) <a href="https://twitter.com/CBSDFW/status/772058480194621440">3 de septiembre de 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





