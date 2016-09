Venta de artículos patrios a la baja

​





Una mala temporada han registrado en sus ventas los comerciantes de banderas mexicanas y artículos patrios, pues aseguran que la crisis y la inseguridad que enfrenta el país, han empañado los festejos y no permite que la ciudadanía celebre la Independencia de México.

Justino Francisco Manuel del estado de Pachuca llegó hace una semana a Las Choapas por séptimo año consecutivo, desde hace siete días apenas ha logrado vender dos mil pesos de artículos patrios, asegura que esta venta representa un 50 por ciento de lo que había vendido el año pasado en el mismo periodo.

El comerciante señaló que las banderas es lo que más se vende y oscilan de los 10 hasta las 280 pesos; sin embargo, este año ha encontrado a ciudadanos que ya no quieren pagar los 10 pesos por el lábaro patrio, pues ofrecen cinco pesos por la bandera más pequeña.

Percibe que los taxistas que eran los que más compraban las banderas para colgarlas de sus vehículos ahora ya no se interesan por comprar la enseña nacional de 30 pesos que cotidianamente les vendía.

Durante los últimos tres días, Justino se ha instalado frente a la terminal de segunda clase de autobuses que se dirigen a la zona rural y señaló que ha encontrado un poco más de venta, pues los campesinos buscan una bandera para llevarla a su poblado.

Dijo que antes los niños eran sus principales clientes en el parque central licenciado Benito Juárez García pero en la actualidad los padres les dicen a los menores que no hay dinero y que no pidan artículos patrios como yoyos, guitarras, sombreros, pelucas, trenzas, moños, antifaces, entre otras prendas que comercializan.

Comentó que durante 15 años se ha dedicado a vender los productos, y éste es el peor año que le ha tocado, “la crisis está muy dura, así que nos ha ido muy mal”, señaló el vendedor ambulante.

De igual forma, Aidé Domínguez, aseguró que la situación no parece mejorar, pues los clientes sólo llegan a preguntar pero no llevan dinero.

Ante la situación económica actual, ve como los consumidores prefirieren llevar cosas pequeñas como banderas de 15 pesos, collares de 10 pesos, moños de 20 pesos y rebosos de 40 pesos o tiras de papel picado más económicas.

De acuerdo a su experiencia consideró que las ventas no van a repuntar porque las personas que pasan sólo le dicen que están muy bonitos los artículos pero que no tienen dinero para comprar los accesorios, ya que tienen que pagar deudas o que no tienen trabajo.

​