Sin explicación, destituyen a director de PC

​Ante la repentina decisión de la alcaldía de regresar a la dirección de Protección Civil a Francisco Javier García Cruz quien hace nueve meses fue separado de este cargo, y deponer de su cargo a Isaías Carmolinga Rebolledo, la regidora a cargo de la comisión, Juana Delia Sainz Ríos, reconoció que el alcalde ha jugado con la seriedad que requiere el organismo de resguardo a la población, así como otras direcciones en las que han removido a personal sin tomar en cuenta la opinión de los regidores.

Entrevistada vía telefónica, la tarde de ayer viernes, sobre el cambio de dirección en Protección Civil, la regidora cuarta afirmó desconocer los motivos “¿Qué te puedo decir?... variaciones de voltaje, ¿Cómo ves?, Ni yo sabía, hizo cambios en equidad y género y a mí no me avisaron, hubo cambio de hoy y no sé nada, todo lo determinó el alcalde”, expresó

Aunque las disposiciones del munícipe no han sido de su agrado, dijo que es el alcalde quien ejecuta y decide sobre el personal de confianza, por lo que a los ediles sólo los toma en cuenta para algunas cosas pero no para nombrar al personal, “él los pone y los quita y no toma en cuenta a uno”, agregó.

Refirió que hace unos días el alcalde retiró de la dirección de Equidad y Género a Nelly García Martínez y en su lugar interinamente se encuentra Marina Alatorre quien cree que quedó debido a que tiene muchas influencias, pues no ha tenido un buen desempeño.

Como parte de su comisión, Sainz Ríos dijo que al enterarse del repentino cambio en Protección Civil, trató de hablar con el alcalde pero este no llegó ayer viernes a su oficina en la Presidencia Municipal.

“No podemos hablar con él porque no llega, y si le decimos no dice nada, no sé si a mis compañeros regidores también; pero lo que es a mí no me pregunta que opino, él es quien decide”, sostuvo.

Respecto al director del organismo de protección ciudadana, dijo que tanto Francisco García Cruz como Isaías Carmolinga Rebolledo, son buenos elementos con mucha experiencia pero no le parece correcto que el alcalde les quite o les designe la dirección de manera arbitraria porque es un departamento muy delicado… “El alcalde no debe dejarse llevar por chismes”, dijo, sin abundar al respecto.

En enero de este año, trascendió que la separación de Francisco García Cruz al cargo se debió a que el funcionario asistió a un evento priista del dirigente ganadero Albino Pérez Callejas, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal, lo cual trajo como consecuencias que le quitaran el nombramiento.

En tanto, ahora se comenta en los pasillos del Palacio Municipal que el cambio de Isaías Carmolinga es porque se inconformó ante una serie de apoyos que envió la dependencia estatal y que la presidencia determinó que los entregara el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, cuando debió ser el departamento correspondiente.

Los cambios al departamento de Protección Civil llaman la atención, porque en las labores de sus actividades, existen pocas quejas contra dicho departamento, pese a carecer del equipo suficiente para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

​