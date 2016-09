Eiza González reconoce que en Hollywood la recibieron con los brazos abiertos

​A dos años de haber llegado a Estados Unidos con una maleta llena de ilusiones, Eiza González hace un recuento y con una sonrisa en el rostro reconoce su acertada decisión. Luego de protagonizar un par de telenovelas en nuestro país, la actriz decidió comenzar una nueva aventura lejos de su familia y, como cualquier otra, empezó de cero. Su talento se impuso de inmediato y no tardó mucho en hacerse de un nombre allá.

Su participación en la serie From Dusk Till Dawn poco a poco la hizo entrar a Hollywood, una industria donde ya se mueve como pez en el agua. Orgullosa de haber ido tras su sueño, la actriz agradeció a aquel país por el recibimiento: “Ganar credibilidad es lo más difícil en este mercado, además de hablar siempre en una segunda lengua. Pero en Estados Unidos les encanta la diversidad”, declaró la mexicana al portal Kienyke.com en la presentación de la segunda temporada de la serie de Robert Rodríguez en Colombia.

La actriz incluso aseguró que le fue más fácil ganar terreno en otro país que en México: “De hecho, ha sido más difícil con mi propia gente, ellos me apoyan menos por una extraña razón. Me tiran duro”, explicó.

Aunque nunca dejará de ser México su primera casa, Eiza asegura que le gustaría que hubiera más unión en nuestra cultura y no sólo en nuestro país, sino en todo Latinoamérica: “Me gustaría que nos uniéramos un poco más como latinos. Desde directores hasta actrices, la razón por la que trabajamos en esto es para mostrar el talento de nuestros países”, explicó.

Sobre las comparaciones que se han hecho entre su actuación y la que realizó la también mexicana, Salma Hayek en 1995, en esta misma historia, pero en su versión cinematográfica, Eiza es contundente: “Creo que han pasado muchos años entre un proyecto y otro. La gente la toma (la serie) desde la perspectiva de que estamos homenajeando la película, como si fuera una revisión completa y no una continuación. Respeto a Salma, cuando tú y yo leemos algo, no lo vamos a interpretar de la misma manera. Aunque aún no la conozco, las dos sabemos de las dos y nos caemos muy bien”, finalizó.

