México está en crisis: Francisco Toledo

​Esa pregunta ni se hace, ya sabemos cómo está el país... mal, mal", dice el artista Francisco Toledo cuando le piden su opinión sobre el Informe de Gobierno presentado este 1 de septiembre por el mandatario Enrique Peña Nieto y acerca de la situación que vive el país.

Sobre si haya avances, el pintor nacido en Juchitán se cuestiona: ¿tenía que avanzar? ¿Hay retroceso?, no -se responde a sí mismo entre risas.

Las preguntas al artista se dan luego de que asistiera a la presentación del programa de festejos por el aniversario número 20 del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, el único de los recintos fundados por él que aún le pertenece, después de que en 2015 donara el IAGO al entonces INBA.

Francisco Toledo habla sobre diversos temas, uno de ellos la visita del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a invitación de Enrique Peña Nieto.

"Es muy raro, ¿no?; ?por qué viene este señor y no viene la señora (Hillary Clinton)? No sé qué tipo de invitación habrá hecho el gobierno, ¿sólo a él o a los dos? No sé qué hay en el fondo", expresa.

Para Toledo la decisión del mandatario mexicano de invitar al candidato estadounidense no es una decisión propia, sino que detrás de ello hay un gabinete o grupo de asesores que le aconsejaron para que "decidiera invitar a ese señor que ha sido muy agresivo contra los migrantes; ¿qué pasó por su cabeza o de qué le iba a servir que viniera Trump o de qué le sirve a Trump venir?"

Consciente de que el fenómeno de movilidad se da también de Centroamérica hacia México, de México a Estados Unidos, de África a Europa, de Siria a Turquía, en sí, que es un fenómeno mundial, piensa que la población norteamericana está dividida y tiene opiniones como las de Donald Trump, Obama o Hillary Clinton.

Sin embargo, la actitud de Trump no es única y es compartida por gran parte de la población de Estados Unidos.

"No tiene mi simpatía el señor, pero bueno, es cierto que hay un problema muy serio con la migración".

En Oaxaca, nadie cede

Cuestionado sobre la problemática que impera en Oaxaca, a raíz de las protestas de la Sección 22 (adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) contra la Reforma Educativa, el artista Francisco Toledo dijo que el conflicto está "entrampado" y nadie cede, "pero mientras todos sufrimos".

La economía de la ciudad está parada; ojalá que eso se resuelva, finaliza el artista.

